Зрительская премьера картины Николетт Кребиц «Быстрый словарик любви» в кинотеатре «Художественный»

30 ноября в 19:30 в большом зале «Художественного» состоится зрительская премьера романтической комедии «Быстрый словарик любви». Показ пройдет на немецком, французском и английском языках с русскими субтитрами. Фильм представит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.
Мировая премьера картины состоялась в конкурсе 72-го Берлинского международного кинофестиваля. Международная пресса охарактеризовала фильм самым жизнерадостным фильмом конкурсной программы Берлинале-2022.
«Быстрый словарик любви» — летняя история о романе юного вора и кинозвезды. Анна – актриса с эксцентричным характером и экстравагантной внешностью. Из-за этого страдает ее репутация, предложений становится все меньше. Однажды Анна соглашается на необычную работу – давать уроки по технике речи юноше из приюта. Она знает, что парень – вор, однако это не мешает их сближению. За встречами, общими разговорами, прогулками и обедами приходит влюбленность. Без гроша в кармане они покидают Западный Берлин и отправляются во Францию к морю.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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