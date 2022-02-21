Анджей Неупокоев: «Центральное звено театрального фестиваля «Сотоварищи» – молодое поколение»

С 19 по 25 сентября 2022 года в городе Тара Омской области пройдёт V Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи», посвященный памяти Народного артиста СССР Михаила Ульянова и празднованию 20-летия со дня основания Северного драматического театра, который носит имя артиста. В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа директор Северного драматического театра Анджей Неупокоев озвучил состав жюри и рассказал о теме фестиваля.

«Состав экспертного совета и жюри фестиваля были определены ещё в прошлом году. Работа по участникам основной афиши давно ведется, хотя прием заявок стартовал совсем недавно. Мы уже получили заявки из Челябинска, Тобольска, интересуются возможностью принять участие в фестивале театры из Петербурга и Москвы. Прошлый фестиваль, прошедший в 2019 году, был приурочен к 425-летию Тары и по количеству гостей и спектаклей, известных театров, резонансу в культурном пространстве, зрительскому ажиотажу, можно смело сказать получил имиджевую популярность. Этого удалось достичь, в первую очередь, благодаря тому, что был приглашен эксперт по подбору театров-участников – театральный критик Владимир Георгиевич Спешков.

Теперь мы будем неизменно следовать этой традиции, так как качество фестиваля напрямую зависит от его участников. И в этом году, когда фестиваль пройдет в дважды юбилейный год подбором участников заниматься будут два эксперта: известные театральные критики Владимир Георгиевич Спешков и Татьяна Николаевна Тихоновец. Председателем же жюри станет хорошо известный в театральной среде критик Александр Александрович Вислов», − отметил Анджей Неупокоев.

Директор Северной драмы рассказал о том, почему тема фестиваля была определена как «Молодое поколение. От классики до современности». «Тему фестиваля определило то направление, которое успешно реализуется нашим театром в последние годы: в этом году также будет проходить III Международный конкурс-лаборатория современной драматургии на остросоциальные темы для подростков «Своя территория». Его центральное звено – молодое поколение. Нам стало любопытно проследить драматургическую и сценическую цепочку, а также взаимосвязь прошлого и настоящего: есть ли какая-то разница во взглядах, во взаимоотношениях между молодежью и миром тогда и сейчас. Требование к постановке одно: чтобы центральным звеном спектакля был подросток или молодой человек с его жизнью, отношениями, решениями, проблемами и как он с этими ситуациями справляется. Ведь именно в подростковом возрасте закладываются личностные качества человека», − заявил Неупокоев в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По его словам, в апреле на базе библиотеки имени А.С. Пушкина пройдёт коллаборативная часть III Международного конкурса-лаборатории современной драматургии для подростков «Своя территория» с участием известных в стране драматургов, а в омском «Пятом театре» будут показаны спектакли, поставленные по результатам конкурса-лаборатории. Также в апреле труппу театра ждут гастроли – спектакли увидят зрители Тюмени, Тобольска и Ишима. «В октябре начнётся вторая часть конкурса-лаборатории «Своя территория». Помимо работ, созданных коллаборативными командами, в нём будут участвовать и пьесы, присланные на конкурс. В эти же дни мы планируем провести II Фестиваль социальных театров, созданных при образовательных учреждениях. Последнее и главное, мы страшно хотим 19 и 20 ноября, в дни рождения нашего театра и Михаила Александровича, показать два наших спектакля на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Наши московские гастроли в прошлом году сорвались из-за пандемии – поэтому сейчас мы готовимся к ним с удвоенным желанием. В декабре нас ждет еще одно знаковое событие. Сейчас ведутся переговоры, но если у нас всё получится, это будет резонансное мероприятие в масштабах всей страны», − рассказал Анджей Неупокоев.

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