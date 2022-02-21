Ural Music Night 2022 объявляет приём заявок от музыкантов

Крупнейший в России мультижанровый бесплатный фестиваль «Уральская Ночь музыки» восьмой раз пройдет в столице Урала. Ural Music Night — это ночь, когда Екатеринбург становится одной большой концертной площадкой и музыкальным центром планеты.
Фестиваль традиционно поддерживает молодые и ещё не известные широкой аудитории группы. Мы помогаем артистам выступить перед многотысячной аудиторией и заявить о себе во всеуслышание.
Заявки от музыкантов любого города и из любой страны принимаются с 21 февраля по 21 марта, вне зависимости от жанров и стилей. В 2021 году было подано 2268 заявок.
В качестве экспертов фестиваля в отборе заявок участвуют представители музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: представители концертных площадок, организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры. Каждую заявку послушает как минимум 5 экспертов, которые будут оценивать музыкантов через личные кабинеты.
Статус каждой поданной заявки участники смогут отслеживать в режиме онлайн.
«Ночь музыки – это фестиваль для молодых музыкантов и про них. Именно они своим талантом и творчеством создают на улицах города ощущение настоящего праздника и карнавала. Каждый год мы получаем сотни заявок от талантливых коллективов и исполнителей, и мы рады представлять на нашем фестивале лучших из них. Мы искренне верим, что все границы откроют и «Ночь музыки» станет местом сбора музыкантов и зрителей со всего мира», — говорит про Ural Music Night директор фестиваля Евгений Горенбург.
В 2022 году фестиваль состоится 24 июня и на Урале планируется снова собрать 300 000 гостей, 3000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей. И это будет только репетиция следующего фестиваля, который пройдет в год 300-летия Екатеринбурга.
Окончание приёма заявок – 21 марта 2022 года.
Подать заявку на Ural Music Night 2022 можно по предложенной ссылке.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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