Музею-заповеднику «Коломенский кремль» переданы два боевых знамени времен Великой Отечественной войны

По решению министра обороны РФ Сергея Шойгу в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония передачи боевых знамен воинских частей и соединений, принимавших участие в Великой Отечественной войне и прошедших боевой путь на территории Западного военного округа, в региональные музеи. Всего было передано 12 знамен.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв передал в Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль» два боевых знамени: 403-го пушечного артиллерийского полка и 64-го отдельного зенитного артиллерийского ордена Александра Невского дивизиона.

В торжественной церемонии приняли участие директор музея-заповедника Инна Саяпина и главный хранитель музея-заповедника Екатерина Антипова.

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