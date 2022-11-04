Анимационный сериал «Тима и Тома» от создателей «Смешариков» покажут в Европе

Анимационный сериал для дошкольников «Тима и Тома» производства ГК «Рики» («Смешарики», «Фиксики») выходит на ведущих телеканалах Франции и Италии.

«Тима и Тома», проект группы компаний «Рики», производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург», в ноябре стартовал на Okoo. Это собственная VOD-платформа France TV, открывающая доступ к просмотру анимационных сериалов и образовательных программ для детей дошкольного возраста. Ожидается, что в телеэфир проект выйдет уже в начале следующего года.

Общественная телерадиокомпания Франции приобрела уже второй сезон проекта, премьера первого состоялась в 2020 году. Тогда сериал несколько месяцев находился в топ-5 платформы Okoo, а стартовав в октябре, в утреннем эфире France 5, показал долю телесмотрения выше 18%, среди зрителей 4-10 лет. Дистрибуцию мультсериала на франкоязычных территориях осуществляет компания GO-N Productions.

Соглашение о показе второго сезона достигнуто и с итальянским De Agostini. Новые эпизоды «Тимы и Томы» планируются к выходу в Италии в рождественский период.

«Мы рады, что “Тима и Тома” обретает поклонников по всему миру. Еще весной прошлого года проект находился в топе рейтингов итальянского телеканала DeA Junior, был высоко оценен и во Франции. Такие показатели несомненно способствуют дальнейшим сделкам. Мы уже анонсировали подписание соглашения с крупнейшим китайской видеохостингом YouKu Kids о совместном производстве еще трех сезонов проекта. Несмотря на сложный период, наш сериал выходит в Италии и Франции. А чуть ранее он уже стартовал в Македонии и Южной Корее», — прокомментировала Юлия Немчина, управляющий директор ГК «Рики».

Главные герои сериала — бегемотик Тима и слоненок Тома, которые живут в мире, полном чудес вместе со своими друзьями. Сталкиваясь с ситуациями и эмоциями, через которые проходят все дети, герои помогают юным зрителям познавать мир и отличать хорошее от плохого.

«Тима и Тома» – проект ГК «Рики», производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург». Сериал ориентирован на дошкольников – фантазёров и мечтателей, для которых мир полон приключений. Характеры обаятельных персонажей сериала настолько правдоподобны, что маленькие зрители легко узнают в них себя. Сталкиваясь с ситуациями и эмоциями, через которые проходят все дети, герои сериала помогают зрителям открывать мир и отличать хорошее от плохого. Видеоблог «Спроси у Томы» – спин-офф проект в разработке, в котором любознательная Тома готова поделится своими знаниями всего на свете и ответить на любой вопрос, волнующий современных детей. Еще один проект «Тимы и Томы» – полнометражный фильм «Сказочный переполох» (в разработке). Слоненок Тома не любит книжки — скучно! Ее активный характер требует действий и подвигов, но в спокойном поселке Пряники не очень-то разгуляешься. Однажды Тома видит, как из книжки исходит удивительное сияние. Тома открывает книгу и… попадает в сказку.

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