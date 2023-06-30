Дни белорусского кино в Москве

Бесплатные показы пройдут в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва фест»

С 3 по 7 июля в Москве пройдут Дни белорусского кино, организованные РОСКИНО совместно с киностудией «Беларусьфильм» при поддержке Минкультуры России. Мероприятие продолжит серию показов в рамках проекта РОСКИНО «Дни зарубежного кино». Сеансы запланированы в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь», «Пять Звезд на Павелецкой» и «Сильвер Синема».

Программа включает как фильмы последних лет, так и шедевры советского кинематографа: так, зрители увидят военную драму 1965 года «Альпийская баллада» режиссера Бориса Степанова по одноименной повести Василя Быкова. Картина получила премию за лучший фильм на Международном кинофестивале в Дели в 1968 году, а также призы ряда других фестивалей. Главную роль в фильме сыграл актер Станислав Любшин, звезда советского кино, отметивший в этом году 90-летний юбилей.

Впервые российская аудитория увидит одну из последних новинок студии «Беларусьфильм» – драму 2023 года «Лист ожидания» режиссера Александра Ефремова. Фильм повествует о судьбах белорусских врачей, их сложной профессии, взаимоотношениях на работе и в семье. В Белоруссии фильм вышел в прокат 18 июня.

Также в программе – военная драма «Следы на воде» режиссера Александра Анисимова – реальная история спецоперации в Белоруссии в 1946-ом году, и фильм «Война. Остаться человеком» – четыре истории молодых кинематографистов, где авторы переосмысляют вопросы нравственного выбора человека войны.

Семейный приключенческий фильм «Правила геймера» будет интересен самой широкой аудитории. Режиссер Игорь Четвериков в своей зрелищной картине приглашает зрителей отправиться вместе с командой геймеров на поиски клада в Несвижском замке.

Юных зрителей ждет полнометражный мультфильм «Звезды седьмого неба» от режиссера Елены Туровой. В 2022 году эта анимационная картина получила диплом II Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой» (За волшебство и доброту в анимационном полнометражном кино), а также диплом в категории «Лучший полнометражный фильм» с формулировкой «За оригинальное музыкальное решение» на XXVII Открытом фестивале анимационного кино в Суздале.

Дни белорусского кино являются частью целой серии мероприятий РОСКИНО с представителями киноиндустрии стран СНГ. Помимо перекрестных культурных событий, активно развиваются и бизнес-связи: белорусские продюсеры и режиссеры вошли в состав кинолокационного тура РОСКИНО в рамках проекта Filming Locations in Russia при поддержке Минкультуры России. Локационный тур проходит в эти дни в Калининградской области, зарубежные продюсеры знакомятся с потенциальными съемочными локациями и принимают участие в форуме регионального кинематографа «Новый вектор».

Программа Дней белорусского кино (3-7 июля):

«Альпийская баллада» (реж. Борис Степанов, 1965) – военная драма. Великая Отечественная война. Завод в Альпах, где работают военнопленные, подвергается ночным бомбардировкам. Воспользовавшись этим обстоятельством, пятеро заключенных осуществляют побег. Среди них русский солдат. Только ему и удается уйти в горы. В горах Иван встречает итальянскую девушку Джулию, также бежавшую из плена.

«Лист ожидания» (реж. Александр Ефремов, 2023) – драма, рассказывающая о судьбах белорусских врачей, их сложной профессии, взаимоотношениях на работе и в семье. В центре внимания – социально активная позиция современных врачей, патриотов и профессионалов, которые делают свой выбор, руководствуясь стремлением развивать отечественную медицину до высокого уровня.

«Следы на воде» (реж. Александр Анисимов, 2016) – историко-приключенческий детектив. 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции: в западных районах Беларуси банды терроризируют население. Особенно лютуют бандиты таинственного Фрейшюца, бывшего пособника фашистов. Смолич и начальник уголовного розыска Крикунов должны обезвредить неуловимого врага. Однако план милицейской операции внезапно оказывается под угрозой из–за утечки информации. Выясняется, что в отделении милиции есть предатель.

«Война. Остаться человеком» (реж. Митрий Семенов-Алейников, Дмитрий Федорович, Екатерина Тарасова, Игорь Васильев, 2018) – альманах от молодых кинематографистов, включающий четыре истории. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны. Нет такого человека, которого не коснулись бы последствия самого большого вооружённого конфликта двадцатого века. Авторы переосмысляют вопросы нравственного выбора человека войны. Главный вопрос: «Можно ли остаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах?»

«Правила геймера» (реж. Игорь Четвериков, 2018) – семейный приключенческий фильм. Обычным летним днём лучшим друзьям, привыкшим проводить время за компьютером и мечтавшим победить на турнире по киберспорту, пришлось отложить на время своё любимое дело и отправиться на поиски разгадки давнего секрета. На пути к тайне княжеского дворца ребятам придется пройти нелёгкие испытания и проверить на прочность свою дружбу.

«Звезды седьмого неба» (реж. Елена Турова, 2021) – анимационный фильм. На некогда счастливой планете случилась беда: люди перестали видеть звезды и сделались эгоистичными и жестокими. Только дети не оставляют надежду изменить мир к лучшему. Мальчик Саша и его отважные друзья, кот и кукла, отправляются в путь к Седьмому небу, чтобы спасти фей и донести до них волшебный подсвечник. Феи могут сотворить чудо, но на пути к ним мечтателей поджидают опасные враги: Безделье, Лень, Зазнайство, Жадность, Наглость и Трусость.

Регистрация на бесплатные показы по ссылке - https://roskino.org/foreign/belarus2023 .

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