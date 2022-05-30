Анна Asti рассказала, как Филипп Киркоров спас ее от депрессии

Певица поделилась эмоциями от общения с поп-королем! Правда ли, что артистка тяжело переживала свой уход из группы? Почему она решила обратиться за поддержкой именно к Киркорову? Какие советы ей дал старший товарищ? Кому еще из звезд помог исполнитель?

Осенью прошлого года участники популярного дуэта Artik & Asti неожиданно объявили о распаде коллектива. Музыканты десять лет проработали вместе, но дальше решили пойти разными дорогами. Артем Умрихин нашел новую солистку – Севиль Велиеву, а Анна Дзюба начала сольную карьеру.

Бывшая участница группы признается, что решение уйти в свободное плавание далось ей нелегко. Девушка на целый месяц пропала со всех радаров. Она не посещала светские мероприятия и не выступала на сцене.

«Я ушла в себя, потому что все потрясения я переживаю именно таким образом. Я закрываюсь в ракушку, прячусь от других», — делится артистка.

Анна поняла, что постепенно погружается в депрессию. Ей очень нужна была поддержка человека, который имеет большой опыт в шоу-бизнесе и может подсказать, как быть дальше.

«Муж спросил у меня, с кем бы я хотела пообщаться. Я подумала и сказала, что хотела бы поговорить с Филиппом», — вспоминает девушка.

По словам певицы, они с Киркоровым не были близко знакомы. Ранее исполнители пересекались только на мероприятиях, и Asti уже тогда чувствовала с ним духовную близость.

«Ты просто ощущаешь, что между вами есть притяжение. Мне все время хотелось его обнять», — откровенничает Анна.

Поп-король тут же откликнулся на просьбу о помощи и пригласил девушку в гости. Они проговорили пять часов!

«Слушать его – одно удовольствие. Все его истории из жизни очень трогательные и честные», — отмечает артистка.

«Могу сказать, что я никогда не выбирал легкого пути. Я всегда искал самый трудный – там я не встречал конкурентов», — признается певец.

По словам исполнительницы, в лице Киркорова она нашла человека, которого ей очень не хватало после смерти отца.

«Это друг, который может дать тебе отцовскую заботу, понимание и простое человеческое тепло», — делится девушка.

Филипп так проникся к новой подруге, что разрешил ей войти в святую святых – свою гардеробную.

«Мне показали вход в Нарнию! Я назвала это так. Это невероятно большая гардеробная, я ходила там с круглыми глазами», — смеется Анна.

Звезды общались на разные темы и пришли к выводу, что нужно спеть дуэтом. Asti заверила Киркорова, что подберет подходящую песню. Она обратилась за помощью к своему другу Дмитрию Лорену, который писал композиции для их группы с Артемом.

«Он не предполагал, что это будет, ведь совсем ничего не знал о Филиппе», — вспоминает знаменитость.

Исполнительница попросила приятеля просто рассказать ее историю с помощью музыки.

«Я сказала: «Самое главное – это то, что девочка с разбитым сердцем приходит к своему другу. Он познал боль потерь и разочарований, но при этом сохранил свой внутренний свет», — делится Анна.

«Это не просто лирика, а философская лирика! Не сопли в сахаре про любовь. Песня построена как диалог», — объясняет Киркоров.

Композиция моментально стала хитом!

«За один день мы уже на всех первых местах», — отмечает певец.

«Он чует, куда надо повернуть, что спеть и как одеться. Киркоров в шоу-бизнесе как рыба в воде. Поэтому у него все складывается», — уверена Анна Семенович.

«Филипп очень умный, мудрый и опытный. Он всегда дает мне дельные советы», — рассказывает Анастасия Стоцкая.

Стоцкая с теплом вспоминает, как именно Киркоров поспособствовал ее музыкальной карьере. Рыжеволосая студентка театрального института мечтала стать актрисой и даже не задумывалась о сцене. Но однажды она встретилась с Филиппом. Анастасия исполнила роль в мюзикле «Чикаго». Артист был в восторге от девушки и решил, что ей надо петь!

«Он поинтересовался, не хотела бы я попробовать себя в качестве певицы. Я подумала: «Никогда не хотела», но ответила согласием. Я понимала, если Филипп задает вопрос, значит за этим стоит что-то серьезное», — смеется исполнительница.

Треки красавицы занимали вершины хит-парадов. Она выступала на главных площадках страны, но со временем поняла, что ей больше нравится играть в кино и театре. Но тот период навсегда остался в ее душе.

«Я благодарна Филиппу за этот путь. Мы столько лет с ним дружим», — признается Анастасия.

Ольга Бузова тоже поделилась историей, с которой началось ее близкое общение с поп-королем.

«На одном из показов мне не хватило места, и Филипп просто посадил меня к себе на колени», — вспоминает знаменитость.

Практически все, кто лично знаком с Киркоровым, подтверждают, что он очень добрый и чуткий. Артист никогда не забывает о своих друзьях и всегда приходит на помощь.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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