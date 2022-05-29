Продолжат ли дети известных артистов актерскую династию?

В преддверие Дня защиты детей канал ТВ Центр выяснил, кто из сыновей и дочерей известных актеров пошел по стопам родителей, а кого, наоборот, держат «по ту сторону экрана».

Мария Куликова часто берет сына Ивана на съемки. Первый раз мальчик оказался на площадке, когда ему было полгода. Несколько раз даже поработал артистом массовых сцен. Но вот выберет ли он для себя профессию актера – вопрос пока открытый. «Ему понравилось сниматься, но главное условие – чтобы не учить текст. Он готов 40 дублей бегать, но главное не учить..», — смеется актриса.

— Он у меня был и на съемках «Смерти в объективе» для ТВЦ, и на съемках «Склифосовского». Я его всегда беру, когда можно посмотреть что-то новенькое. Он любит ездить ко мне работу, так как это новые знакомые, взрослые с ним на одном языке разговаривают. Он что-то поможет, что-то принесет… Я беру ему тостер с собой, и он сам себе делает гренки. Знает, что меня дергать не надо.

Дочка Любови Тихомировой Любава не просто бывает с мамой площадке – недавно девочка дебютировала в одном сериале с мамой — «Сладкой мести» для канала ТВЦ. Любава сыграла главную героиню в самом раннем детстве. На съемках мама поддерживала дочь, и они вместе с нетерпением ждали выхода сериала.

Звезда «Анны-детективъ» Александра Никифорова совсем не против, чтобы ее дочь Аня стала актрисой. Девочка уже дебютировала в 2020 году в сериале «Давай найдем друг друга» — сыграла героиню самой Никифоровой в детстве. У Алены Хмельницкой обе дочери связаны с кино — старшая Александра обучилась на режиссера, а младшая, Ксюша, в 8-летнем возрасте сыграла в фильме «Колл-центр». Ее партнерами по площадке стали Никита Ефремов и Юлия Хлынина. В соцсетях Алена призналась, что быть мамой актрисы — более нервно, чем сниматься самой. Продолжит ли Ксюша актерскую карьеру, пока неизвестно.

Сыновья Юлии Такшиной и Григория Антипенко Иван и Федор дебютировали буквально несколько месяцев назад, и пока неизвестно в каком проекте они принимают участие. Однако ранее Такшина отмечала, что у ребят не было особой тяги к актерскому ремеслу. «Я не раз брала их с собой на съемки, и они отчаянно скучали на площадке», — признавалась актриса. Мальчики даже не смотрели фильмы с участием знаменитой мамы. «В свое время они смотрели сказку «Двенадцать месяцев», в которой я играла очень давно. А что касается фильмов современных, то практически ни один они не видели, — говорит Юлия.

Сын Агаты Муцениеце Тимофей также дебютировал совсем недавно – мальчик принял участие в проекте «Ты ж мать» вместе с мамой, где оба сыграли самих себя. Кстати, этим летом Агата примет участие в съемках продолжения детективного сериала ТВ Центра «Я знаю твои секреты». Что ж, возможно, наблюдая за карьерой мамы, Тимофей или Мия решат заняться актерством всерьез.

Дочка Олеси Фаттаховой Маша в раннем детстве снялась в фильме «Достоевский», где сыграла дочь великого писателя. Однако связывать себя с актерским ремеслом девочка не собирается, а мама не настаивает. Олеся и Маша много времени проводят вместе, однако на съемки «Сельского детектива» актриса ездит без дочери, так как съемки проходят очень плотно. На лето запланированы съемки очередного сезона, и Олеся с нетерпением их ждет, вспоминая собственное детство.

— Я деревенскую жизнь очень люблю. Мое детство тесно связано с бабушкой и прабабушкой, блинами из русской печи, огородом в 50 соток, утренними петухами и уборкой урожая. Мне повезло, я проводила каждое лето своего детства в единении с природой, любовалась цветами, лежала на сеновале, гуляла по лесу, собирая грибы и ягоды, видела жизнь людей без фильтров и без прикрас. И сейчас я с такой ностальгией вспоминаю это счастливое босоногое время!

Дочери Дмитрия Миллера Алиса-Виктория и Марианна-Дарина не ездят с отцом на съемки. Но актер этому больше рад – ведь девочки очень ревностно относятся к его партнершам. «Они стали понимать, что я актер, что я снимаюсь в кино, играю в театре. Но они ревнуют меня. Выговаривают мне потом: «А ты обнимался с другой женщиной, это нельзя делать!», — рассказал Миллер каналу ТВЦ.

Партнерша Миллера по сериалу «Котейка» Анна Тараторкина признается, что в глубине душе не желает, чтобы ее сын Никита связывал жизнь с актёрством, хотя способности к этому у мальчика есть – все-таки он родился в актерской семье – его отец – Александр Ратников (зрителями ТВЦ Александр любим благодаря сериалу «Психология преступления»).

Среди актеров немало и многодетных родителей: у Екатерины Копановой, Олеси Железняк и Михаила Полицемако – по 4 ребенка. Дети Копановой не снимались в кино, однако Катя часто работала, когда была беременной – снималась, ходила на пробы. После рождения она старалась не брать их на съемочную площадку – за ними дома присматривал супруг.

У Олеси Железняк больше надежд на продолжение династии — младшие сыновья Прохор и Фома не так давно снялись вместе с известной мамой в скринлайф-сериале «СидЯдома», где сыграли самих себя. Для них это был первый актерский опыт. А старший сын Савелий уже пошел по родительским стопам, и в этом году поступил в Школу-студию МХАТ.

Сын Михаила Полицеймако Никита также решил связать свою жизнь с актерством — сейчас он учится в Щукинском театральном училище.

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