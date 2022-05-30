Павел Прилучный подогрел слухи о своей тайной свадьбе

Поклонники обсуждают личную жизнь популярного актера! Кем является новая избранница знаменитости? Почему молодожены скрыли от всех свою свадьбу? Правда ли, что незадолго до этого Павел хотел вернуться к Агате Муцениеце?

Павла Прилучного считают одним из самых брутальных отечественных актеров. На его счету более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах. Часто мужчина самостоятельно выполняет сложные трюки.

«Очень достойно, смело, уверенно, по-мужски и с сумасшедшей энергетикой», — отзывается о коллеге Иван Кокорин.

Звезда старается не прибегать к помощи каскадеров, но съемочная группа этого не одобряет.

«Если это трюк, который опасен для жизни, то продюсеры не позволят тебе просто так его сделать. Особенно, если у тебя впереди еще половина проекта. Из-за тебя может остановиться весь съемочный период», — рассказывает Павел.

Прилучный постоянно появляется на экране в окружении красоток. По словам артиста, ему регулярно предлагают раздеться в кадре. Но он не всегда соглашается.

«Если это оправдано сценарно или это какая-то большая картина, то можно обсудить. Но, если это проходящий сериал, то не надо светить своими телесами», — считает звезда.

В прошлом году актер получил приглашение сняться в музыкальном клипе сестер Кати и Волги Король. Его не смутило количество откровенных сцен и возрастной ценз.

«Спросите любого мужчину, кто из них не хочет сняться в откровенном клипе с близняшками? Я таких не знаю», — улыбается Павел.

Поклонницы следят не только за творчеством Прилучного, но и за его личной жизнью. После развода с Агатой Муцениеце красавца считали одним из самых завидных холостяков в отечественном шоу-бизнесе. Но недавно в прессе появилась информация, что звезда женился на своей коллеге по сериалу Зепюр Брутян! Свадьба якобы состоялась 12 мая.

«Если посмотреть на его предыдущие отношения, то там у него не было такого взгляда. Сейчас возникает ощущение, что он хочет съесть эту актрису», — уверен светский журналист Денис Сорокин.

Знаменитость начал выкладывать в личном микроблоге фотографии с обворожительной брюнеткой всего неделю назад. Потом в Сеть попали снимки их заявления о заключении брака. Сейчас молодые люди находятся в романтическом путешествии за границей.

«Я за него безумно рада. У них такие красивые фотографии, пусть все будет хорошо», — делится актриса Яна Кошкина.

«Он уже обжегся, ему нужен дом и тихий быт. Думаю, что кавказская девушка сможет ему это дать. У них есть принципы, и они очень уважают мужчин. Для них мужчина – это глава семьи», — рассуждает Денис Сорокин.

Пользователи Сети рады, что артист обрел счастье. Но некоторые сомневаются, что свадьба действительно была. Хейтеры считают, что все это – пиар-ход. Ведь Павел до этого практически никогда не афишировал свою личную жизнь.

«Сейчас столько людей, которые пишут какие-то неадекватные вещи», — жалуется звезда.

Мужчина долгое время скрывал отношения со своей предыдущей пассией Мирославой Карпович. Молодые люди не публиковали совместные кадры и приезжали на светские мероприятия по отдельности.

«Женитьба – это приятная вещь. Но мне кажется, что еще преждевременно об этом говорить», — отмечает актриса Ирина Безрукова.

«Давайте будем честны, это реально неплохой пиар-ход», — уверена певица TO-MA.

Поклонники уверены в одном – в жизни Прилучного кипят нешуточные страсти. Еще в январе этого года он отдыхал с Карпович в Дубае. После возвращения в Россию пара рассталась. В соцсетях активно обсуждали воссоединение актера с бывшей женой Агатой. Экс-супругов часто видели вместе. Павел публиковал фотографии из нового дома Муцениеце, который обошелся ей в 25 миллионов рублей! Коттедж находится в Истринском районе Подмосковья.

«У нас есть панорамные окна. Очень светлый дом. Большой зал, одна комната внизу и три наверху. Все, что нужно для уюта», — рассказывала Агата.

Фанаты были уверены, что блондинка собирается заехать туда с бывшим мужем. Новость о женитьбе актера стала для всех полной неожиданностью.

«Он уже был в отношениях, у него есть дети. Таких мужчин трудно затащить в ЗАГС. Это должна быть нереальная любовь», — уверен светский журналист Денис Сорокин.

«Он просто молодой парень, которому хочется любви и секса», — считает певец Прохор Шаляпин.

Агата пока никак не прокомментировала слухи в Сети. Зато Мирослава опубликовала в личном микроблоге философский пост. По мнению подписчиков, девушка старается делать вид, что отпустила экс-бойфренда и не страдает по нему.

«Перестаньте терпеть, не переставайте любить, начинайте наслаждаться не потом, а сейчас! Пусть это «сейчас» захватит ваш дух!» — рассуждает актриса.

Павел и Зепюр пока так и не подтвердили слухи о свадьбе. Молодые люди прекрасно проводят время вдвоем, независимо от семейного статуса.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.