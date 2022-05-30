Павел Прилучный подогрел слухи о своей тайной свадьбе

Поклонники обсуждают личную жизнь популярного актера! Кем является новая избранница знаменитости? Почему молодожены скрыли от всех свою свадьбу? Правда ли, что незадолго до этого Павел хотел вернуться к Агате Муцениеце?
Павла Прилучного считают одним из самых брутальных отечественных актеров. На его счету более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах. Часто мужчина самостоятельно выполняет сложные трюки.
«Очень достойно, смело, уверенно, по-мужски и с сумасшедшей энергетикой», — отзывается о коллеге Иван Кокорин.
Звезда старается не прибегать к помощи каскадеров, но съемочная группа этого не одобряет.
«Если это трюк, который опасен для жизни, то продюсеры не позволят тебе просто так его сделать. Особенно, если у тебя впереди еще половина проекта. Из-за тебя может остановиться весь съемочный период», — рассказывает Павел.
Прилучный постоянно появляется на экране в окружении красоток. По словам артиста, ему регулярно предлагают раздеться в кадре. Но он не всегда соглашается.
«Если это оправдано сценарно или это какая-то большая картина, то можно обсудить. Но, если это проходящий сериал, то не надо светить своими телесами», — считает звезда.
В прошлом году актер получил приглашение сняться в музыкальном клипе сестер Кати и Волги Король. Его не смутило количество откровенных сцен и возрастной ценз.
«Спросите любого мужчину, кто из них не хочет сняться в откровенном клипе с близняшками? Я таких не знаю», — улыбается Павел.
Поклонницы следят не только за творчеством Прилучного, но и за его личной жизнью. После развода с Агатой Муцениеце красавца считали одним из самых завидных холостяков в отечественном шоу-бизнесе. Но недавно в прессе появилась информация, что звезда женился на своей коллеге по сериалу Зепюр Брутян! Свадьба якобы состоялась 12 мая.
«Если посмотреть на его предыдущие отношения, то там у него не было такого взгляда. Сейчас возникает ощущение, что он хочет съесть эту актрису», — уверен светский журналист Денис Сорокин.
Знаменитость начал выкладывать в личном микроблоге фотографии с обворожительной брюнеткой всего неделю назад. Потом в Сеть попали снимки их заявления о заключении брака. Сейчас молодые люди находятся в романтическом путешествии за границей.
«Я за него безумно рада. У них такие красивые фотографии, пусть все будет хорошо», — делится актриса Яна Кошкина.
«Он уже обжегся, ему нужен дом и тихий быт. Думаю, что кавказская девушка сможет ему это дать. У них есть принципы, и они очень уважают мужчин. Для них мужчина – это глава семьи», — рассуждает Денис Сорокин.
Пользователи Сети рады, что артист обрел счастье. Но некоторые сомневаются, что свадьба действительно была. Хейтеры считают, что все это – пиар-ход. Ведь Павел до этого практически никогда не афишировал свою личную жизнь.
«Сейчас столько людей, которые пишут какие-то неадекватные вещи», — жалуется звезда.
Мужчина долгое время скрывал отношения со своей предыдущей пассией Мирославой Карпович. Молодые люди не публиковали совместные кадры и приезжали на светские мероприятия по отдельности.
«Женитьба – это приятная вещь. Но мне кажется, что еще преждевременно об этом говорить», — отмечает актриса Ирина Безрукова.
«Давайте будем честны, это реально неплохой пиар-ход», — уверена певица TO-MA.
Поклонники уверены в одном – в жизни Прилучного кипят нешуточные страсти. Еще в январе этого года он отдыхал с Карпович в Дубае. После возвращения в Россию пара рассталась. В соцсетях активно обсуждали воссоединение актера с бывшей женой Агатой. Экс-супругов часто видели вместе. Павел публиковал фотографии из нового дома Муцениеце, который обошелся ей в 25 миллионов рублей! Коттедж находится в Истринском районе Подмосковья.
«У нас есть панорамные окна. Очень светлый дом. Большой зал, одна комната внизу и три наверху. Все, что нужно для уюта», — рассказывала Агата.
Фанаты были уверены, что блондинка собирается заехать туда с бывшим мужем. Новость о женитьбе актера стала для всех полной неожиданностью.
«Он уже был в отношениях, у него есть дети. Таких мужчин трудно затащить в ЗАГС. Это должна быть нереальная любовь», — уверен светский журналист Денис Сорокин.
«Он просто молодой парень, которому хочется любви и секса», — считает певец Прохор Шаляпин.
Агата пока никак не прокомментировала слухи в Сети. Зато Мирослава опубликовала в личном микроблоге философский пост. По мнению подписчиков, девушка старается делать вид, что отпустила экс-бойфренда и не страдает по нему.
«Перестаньте терпеть, не переставайте любить, начинайте наслаждаться не потом, а сейчас! Пусть это «сейчас» захватит ваш дух!» — рассуждает актриса.
Павел и Зепюр пока так и не подтвердили слухи о свадьбе. Молодые люди прекрасно проводят время вдвоем, независимо от семейного статуса.
Публикуется по материалам программы «Светская хроника»Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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