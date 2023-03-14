Анна Бутурлина исполнит кинохиты

20 марта в культурном центре «Меридиан» состоится концерт Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева «Территория любви», на котором прозвучат мелодии и песни из популярных отечественных кинохитов. Песни из фильмов «31 июня», «Большая перемена», «Чародеи» исполнит солистка коллектива, певица Анна Бутурлина.

…«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Бригада», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чародеи», «31 июня», «Раба любви», «Дети капитана Гранта», «Метель» – что может объединять такие разные фильмы? Конечно же, совершенно невероятная музыка, во многом благодаря которой они и вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

20 марта гости «Меридиана» услышат музыку Алексея Шелыгина, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Владимира Дашкевича, Исаака Дунаевского. Значительная часть программы будет посвящена памяти выдающегося российского композитора Эдуарда Артемьева, с которым художественного руководителя и главного дирижера Оркестра им. Силантьева Александра Клевицкого связывала многолетняя совместная работа и дружба. «Мы решили назвать программу «Территория любви». Именно так называлась наша первая программа с Эдуардом Николаевичем, составленная из его музыки к фильмам Никиты Михалкова, – вспоминает Александр Клевицкий. – Это дань памяти величайшему, не побоюсь этого громкого слова, композитору и профессионалу, замечательному другу и добрейшему человеку!»

Помимо Анны Бутурлиной, песни из кинофильмов исполнят Денис Вертунов и София Онопченко.

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