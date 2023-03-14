«Орфей» запускает цикл концертов «Музыкальные истории дядюшки Дениса для самых маленьких и не очень»

«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Щелкунчик», «Маленький принц», «Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» – в московском Дворце на Яузе стартует литературно-музыкальный цикл программ радио «Орфей» – «Музыкальные истории дядюшки Дениса для самых маленьких и не очень». Одноимённая программа появится в эфире радиостанции осенью, а её ведущим станет второй дирижёр Симфонического оркестра радио «Орфей», Заслуженный артист России Денис Кирпанёв.

30 марта гости Дворца на Яузе услышат «Снежную королеву», едва ли не самую взрослую историю великого датского сказочника Ганса-Христиана Андерсена. Саму сказку расскажут артист театра Моссовета Валерий Яременко и актриса театра и кино Юлия Афанасьева. А чудесная музыка Петра Ильича Чайковского и Эдварда Грига прозвучит в исполнении Симфонического оркестра радио «Орфей» (дирижер Денис Кирпанев).

Это не только сказка о добре, которое всегда побеждает многоликое зло и коварство, но и напоминание взрослым о том, что в холодном сердце нет места любви и счастью. Андерсен считал «Снежную королеву» сказкой всей своей жизни и настаивал, что сказками можно увлекаться в любом возрасте! И взрослым важно время от времени чувствовать себя детьми, чтобы сохранять детскую веру в чудо, чистоту чувств и восприятия.

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