Аншлаг на первой музыкальной премьере культового проекта «Артмеханика»

С аншлагом прошла первая музыкальная премьера творческого проекта «Артмеханика», представившая коллаборацию звёзд современной российской музыки и поэзии в «Центральном Доме актёра» в Москве 25 октября

В этот вечер зрителям были представлены музыкальные произведения молодых исполнителей — группы NLO, а также сольные проекты Lx24 и «Вереница», написанные на стихи участников Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест». Вели программу — поэт и режиссёр Влад Маленко, актриса и поэтесса Ольга Ершова.

С вниманием, трепетом и отзывчивостью встретили зрители премьеру новой песни «Когда наступала зима» от этник-техно «Вереница», написанную на стихи юной поэтессы Софьи Юдиной (на днях 19-летняя поэтесса стала лауреатом X Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест»).

«Если быть честной, то стихи, написанные без музыки, очень сложно ложатся на ритм. У песни есть своя структура, а также тексты к своим песням я пишу всегда сама, изначально закладывая мелодию и ритмику. Поэтому, сначала всё было не просто. Но мне понравились стихи Софьи Юдиной. В итоге получилась, на мой взгляд, очень трогательная песня. Но это не совсем обычная песня», — поделилась своими впечатлениями от работой над песней Варвара Лаптева («Вереница»).

Кроме премьерной песни певица исполнила свои хиты: «Затерянный мир», «Города», «Квартал» и «ОК». «Вереница» работает в жанре хип-хоп c элементами славянской этники. Сотрудничает с московскими театрами «Сатирикон» и «Ленком». Музыка артистки отражает синхронизацию между внутренним и внешним мирами, делая акцент на том, что внутри нас, создавая при этом реальность вокруг.

Большим сюрпризом на премьерном музыкальном проекте «Артмеханики» стало выступление сольного проекта Lx24. Заявленная ранее премьера песни «Лето, прощай. Лето, привет», написанная на стихи поэтессы Полины Корицкой (поэт, прозаик, победительница V Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест», полуфиналистка премий «Дебют», «Лицей», «Большая книга», член Союза писателей Москвы), пройдёт в два этапа. 25 октября артист только представил её и рассказал со сцены, как работал над ней. После чего пригласил всех зрителей на второй этап музыкальной премьеры «Артмеханики» 9 ноября, когда музыкант явит зрителям песню в полном объёме.

Как и «Вереница», Lx24, приступив к работе над написанием новой песни на стихи профессионального поэта, испытал сначала сложности в работе. Однако в дальнейшем увлёкся и проникся ей полностью.

«Сначала появилась некоторая сложность. Встал вопрос, как огранить размерность стихотворения, чтобы он превратился в текст песни, так как размеры стихов имеют более широко выраженную мысль. От этого они не попадают на квадрат инструментала. Но стихи Полины Корицкой меня затронули. Затронули их продуманностью. Особенно понравились строчки: «Мы не виделись шесть сантиметров волос, в общей сложности будет двенадцать». Очень круто завёрнуто, в музыке это называется «панч». И я почувствовал большой потенциал у новой песни», — рассказал музыкант о своих впечатлениях о стихах поэтессы Корицкой и о самой работе над проектом.

И, конечно, Lx24 исполнил свои самые известные треки: «Не было печали», «Бывшая», «Танцы под Луной», «Уголёк» и «Именем твоим».

Завершал концертную программу первого премьерного дня «Артмеханики» дуэт поп-футуристов NLO своими известными хитами: «Молодость», «Для Тус», «Влюбляешься зря», «Холодно», «Танцы».

В российском шоу-бизнесе не так много групп, которые использовали бы в своём творчестве симбиоз народных и современных мотивов. Среди подобных коллективов особенно выделяется творческий союз NLO, прославившийся трекам «Не грусти», «Звездолёт» и «Падкая». На счету исполнителей хиты и с ведущими артистами отечественной сцены, среди которых рэпер T-Killah и эстрадный певец Григорий Лепс. Сами участники бэнда называют себя яркими, дерзкими и нестандартными личностями музыкальной индустрии, получившие известность с помощью социальных сетей. Так трек «Падкая» собрал более 100 миллионов прослушиваний в ВКонтакте. И по версии музыкальной Премии Top Hit Music Awards 2024 (церемония награждения состоялась на днях в Москве) в номинации «Лучший Интернет-хит 2023 года» стала песня группы NLO «Танцы».

Для записи новой песни «Небо цвета любви» нового музыкального проекта «Артмеханика» участники NLO выбрали одноимённое стихотворение поэта Антона Аносова (поэт, либреттист и драматург, автор мюзиклов «Zumer» и «Большая перемена», а также опер «Туда и обратно» и «Мария де Буэнос-Айрес», создатель литературно-театрального проекта «Сказки для взрослых», участник Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест»).

«Над песней работалось довольно легко. Знакомясь с предложенным сборником стихов, выбранное нами стихотворение, как-то легко легло на импровизированный мотив и превратилось в песню. Женя (прим. — Евгений Шамов) написал музыку и пазл сложился», — говорит участник группы NLO Степан Рудницкий. «Это стихотворение показалось нам максимально подходящим под формат песни. К сожалению, с творчеством автора ранее не были знакомы. Но рады были познакомиться и сделать совместное произведение. Ведь для нас такой формат довольно непривычный, так как все тексты к нашим трекам пишу я», — добавил Степан Рудницкий.

Напомним, что по мнению команды «Артемаханики», коллаборация — лучшая форма творческого общения. «Мы предложили музыкантам выбрать поэтов из числа участников поэтического фестиваля «Филатов Фест» наиболее интересных, на их взгляд, и близких им по духу. Ведь настоящая поэзия — это живопись словом. Теперь она обличена и в музыкальную форму. И на наш взгляд — это один из верных путей к успеху и к появлению по-настоящему талантливому контенту», — поделился своим мнением о первом премьерном дне нового проекта «Артмеханики» его идейный вдохновитель и бессменный ведущий Влад Маленко.

А все участники-музыканты проекта высказали в адрес «Артмеханики» самые тёпле слова и пожелания.

«Вереница»: «Желаю проекту процветать, воплощать грандиозные идеи и создавать для людей незабываемые эмоции и впечатления!». NLO: «Желаем проекту «Артмеханика» продвижения, успехов, чтобы как можно больше людей узнало о нём. Таких позитивных творческих проектов должно быть больше!». Lx24: «Исключительного развития и благополучия. Пусть искусство летит ввысь и затронет теплом даже самые холодные сердца на планете!».

Тема музыкально-поэтических коллабораций, открытая «Артмеханикой» в «Центральном Доме актёра» 25 октября, будет продолжена 9 ноября с новым составом участников-музыкантов и поэтов — участников Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест». Дуэт «Базар» представит новую песню на стихи поэта Артёма Рагимова, группа Passmurny явит результат своей работы над песней на стихи поэтессы Софьи Юдиной, а певица Варя Демидова представит трек на стихи поэта Александра Антипова, также с премьерой песни выступит Lx24.

Проект проходит при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.