Мичуринский сад ВДНХ – памятник великому ученому

27 октября 1855 года родился Иван Мичурин — знаменитый биолог-селекционер, создатель многих современных сортов плодово-ягодных культур, человек, чье имя носит прекрасный сад на территории Главной выставки страны. В честь этой даты ВДНХ рассказывает о том, когда был создан Мичуринский сад, чем он знаменит по сегодняшний день, какие мероприятия там проводятся.

Мичуринский сад, объект культурного наследия федерального значения — ровесник Выставки. Он был создан в 1939 году в рамках тематического раздела «Растениеводство». Ему отводилась почти вся территория вдоль южной границы Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ — первое название ВДНХ). Вокруг Мичуринского сада был выстроен комплекс павильонов, где гости могли увидеть экспозиции о садоводстве, хлопке, сахарной свекле, лубяных культурах и многом другом.

К 1954 году в саду ВСХВ было представлено более 500 сортов различных плодовых и ягодных деревьев, в том числе 56 лучших сортов яблонь, груш, слив, вишен и винограда, в том числе выведенных Мичуриным. Каждая из частей сада посвящалась определенной климатической зоне СССР. На участке, выделенном под растения средней полосы, росли яблони сортов «ранет золотой», «ранет курский», «славянка», «пепин шафранный», «бельфлер-китайка», а также ягодные кустарники, вишни и сливы. На территории, отведенной для южных и субтропических плодовых пород, были высажены персики, абрикосы, черешня, фейхоа, лимоны, апельсины, мандарины, фисташка, миндаль, южные сорта яблонь, груш и слив.

Возрождение сада

В 2017–2018 годах территория Мичуринского сада была благоустроена. Здесь высадили более тысячи плодовых деревьев отечественной селекции. Также, впервые за 64-летнюю историю, в 2018 году отремонтировали памятник Ивану Мичурину с постаментом. Вокруг памятника установили скамейки и сохранили цветник из роз. В границах сада организовали ландшафтный участок «Большая картина полей». Это система цветников, формирующая абстрактное разноцветное полотно в духе работ Василия Кандинского.

В последующие годы в восстановленном Мичуринском саду было дополнительно высажено 1700 плодовых деревьев и кустарников, в числе которых 800 яблонь более 14 сортов. Сейчас в Мичуринском саду растет около двух тысяч деревьев. Среди них: яблоня домашняя, черешня, вишня, груша, слива домашняя, а также около 300 плодовых лиан и кустарников.

Мичуринский сад сегодня — место, где проводятся значимые городские мероприятия. В апреле 2024 года Выставка впервые присоединилась к масштабной акции «Сад памяти». На территории ВДНХ, в том числе в Мичуринском саду, участники акции высаживали деревья и кустарники в память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

В проекте приняли участие и приглашенные гости: актер Дмитрий Певцов, певец Родион Газманов, телеведущий Дмитрий Губерниев, президент Центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин, радио- и телеведущая Юлия Барановская, актриса Инна Гомес, заслуженный артист России Андрей Анкудинов. В Мичуринском саду было высажено 20 саженцев яблони домашней «бельфлер-китайка».