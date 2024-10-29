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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваПерсональный проект Елены Москвитиной «Дачные истории» представили на ВДНХ

Персональный проект Елены Москвитиной «Дачные истории» представили на ВДНХ

editor
By editor
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елена москвитина

В павильоне Цветоводство ВДНХ открылась всероссийская выставка «Цветочное счастье», где Елена Москвитина представит персональный арт-проект «Дачные истории».

В экспозиции представлены картины, посвященные даче, а также серия этюдов цветов, написанных с натуры, из личного сада художника, этюды с полей. Выставка начинается с картины, которая увозит зрителя из шумного города на дачу. Далее экспозиция погружает в живописный мир красочных цветов сада, приглашает прогуляться по лесу, а после выпить чашечку ароматного чая с мятой на свежем воздухе и никуда не спешить. Провести уютный вечер в маленьком дачном доме: в нем мало места, зато все самые близкие рядом и дети смеются, прыгая в бабушкиных подушках. На даче многое становится неважно, умолкает суета города и на передний план выходит природа. Мы становимся проще и добрее, осознаем, что для нас лишнее, а что на самом деле важно.

В период проведения выставки запланированы мастер-классы для взрослых и детей, а также встречи с художником, на которых вы сможете понаблюдать как создаётся картина и пообщаться в неформальной беседе о живописи и конечно же о дачных историях. Среди гостей выставки будет проводиться розыгрыш, в результате которого счастливчик получит красочный этюд маслом от художника в подарок.

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