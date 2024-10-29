Персональный проект Елены Москвитиной «Дачные истории» представили на ВДНХ

В павильоне Цветоводство ВДНХ открылась всероссийская выставка «Цветочное счастье», где Елена Москвитина представит персональный арт-проект «Дачные истории».

В экспозиции представлены картины, посвященные даче, а также серия этюдов цветов, написанных с натуры, из личного сада художника, этюды с полей. Выставка начинается с картины, которая увозит зрителя из шумного города на дачу. Далее экспозиция погружает в живописный мир красочных цветов сада, приглашает прогуляться по лесу, а после выпить чашечку ароматного чая с мятой на свежем воздухе и никуда не спешить. Провести уютный вечер в маленьком дачном доме: в нем мало места, зато все самые близкие рядом и дети смеются, прыгая в бабушкиных подушках. На даче многое становится неважно, умолкает суета города и на передний план выходит природа. Мы становимся проще и добрее, осознаем, что для нас лишнее, а что на самом деле важно.

В период проведения выставки запланированы мастер-классы для взрослых и детей, а также встречи с художником, на которых вы сможете понаблюдать как создаётся картина и пообщаться в неформальной беседе о живописи и конечно же о дачных историях. Среди гостей выставки будет проводиться розыгрыш, в результате которого счастливчик получит красочный этюд маслом от художника в подарок.