Антигламурный новый год в клипе Нины Фокиной

Певица Нина Фокина презентовала клип на свою песню «Новый год». Видео погружает в трепетную атмосферу волшебного праздника детства, оставляя приятное чувство ностальгии по уютным вечерам в кругу семьи и друзей.

В новой работе Нины Фокиной мы переносимся в атмосферу 80-х годов из любимых советских новогодних фильмов. Видеоролик подкупает своей теплотой и искренностью, вместо уже привычно яркого, но холодного блеска гламура. Получилась добрая и романтичная зимняя сказка, наполненная ожиданием чуда: гирлянды и блестящий дождик на елке, на столе – оливье и мандарины, а вокруг веселятся близкие и друзья.

«Я очень люблю семейные традиции, – делится певица,– Каждый Новый год мы встречаем двумя семьями, собираем всех родственников за праздничным столом, и всем очень хорошо».

Трогательная композиция и видео «Новый год» напоминают о том, что искренность, сопереживание и поддержка бесценны во все времена.

«Музыка – это душа, – говорит Нина Фокина,– Я хочу, чтобы мои песни воодушевляли людей, придавали им сил двигаться дальше».