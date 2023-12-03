Состоялся закрытый показ фильма режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового года»

В кинотеатре «Синема парк» на легендарной студии «Мосфильм» прошел закрытый показ фильма режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового года». Это новогодний фильм для всей семьи, который поможет окунуться в чудо. Оказывается у Деда Мороза есть не только внучка Снегурочка, но и жена волшебница Баба Мороз, о которой никто не знал. Премьеру посетили звезды; Дмитрий Борисов, Валдис Пельш, Александр Олешко, Ирина Салтыкова, Настя Годунова, Аркадий Укупник, Наталья Гулькина и другие знаменитости.

Главные роли сыграли Иван Стебунов, Татьяна Орлова, Полина Айнутдинова.

Певица Настя Годунова поделилась в своих социальных сетях селфи с Женей Абдуловой подписав снимок: Была рада увидеться на премьере фильма, где Женя сыграла одну из ролей. Этот фильм точно поднимет вам настроение! Обсудили мою новую песню «Играешь со мной» в стиле инди рок.

Как оказалось, Женя Абдулова снималась в клипе «Мамины глаза» певицы Насти Годуновой в начале ее творческого пути. Посмотрите как изменились и повзрослели главные героини клипа.