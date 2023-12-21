Виктор Салтыков дал новую жизнь своему хиту «Белая Ночь»

Новая версия бессмертного хита записана финалистами международного детского музыкального конкурса «МиР» (Музыка и развитие), объединённых в коллектив «Grand Melody Orchestra JUNIOR». Также приглашенным звёздным гостем стала популярная блогер миллионник Мария Чикова @Maria.Chikova. Таким образом, новая версия песни «Белая Ночь» должна охватить максимальную аудиторию.

Съёмки прошли в два этапа. Первый съёмочный день провели участники детского коллектива в одной из студий столицы. Под присмотром своего художественного руководителя Александра Яковлева, ребята записали и тут же сняли ролик на композицию (в съёмках также принял участие исполнитель оригинальной версии Виктор Салтыков).

Спустя несколько недель блогер Мария Чикова приехала из Санкт-Петербурга, чтобы сделать сюжет о этом проекте для своего блога. И, сперва в качестве шутки, Александр предложил ей также принять участие в записи этой композиции. Получилось настолько атмосферно, что совместно было принято решение, сделать видеоряд на совместный коллаб.

Съёмки прошли также в студии звукозаписи и в модном кафе знаменитой сети «Север-Метрополь».