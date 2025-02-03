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Домой366INFO.RUАнтон Чехов входит в топ-10 самых популярных писателей русской классики

Антон Чехов входит в топ-10 самых популярных писателей русской классики

editor
By editor
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К 165-летию со дня рождения Антона Чехова книжный сервис Литрес и российская сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали продажи русской классики. В цифровом формате за последние пять лет (01.01.2020–01.01.2025) наибольшим спросом этот раздел литературы пользовался в 2020 и 2023 годах, а в топ-3 самых популярных авторов за весь исследуемый период вошли Фёдор Достоевский, Лев Толстой и Антон Чехов. В бумаге (01.01.2024–31.12.2024) книги писателя-юбиляра продавались реже, что принесло ему девятое место в рейтинге.

29 января 1860 года родился прозаик, драматург, общественный деятель в сфере благотворительности Антон Павлович Чехов, автор культовых пьес «Три сестры», «Вишнёвый сад» и «Чайка». Специально к этой дате Литрес и «Читай-город» оценили продажи русской классики, чтобы выяснить, какие русскоязычные писатели пользуются большим спросом, сколько книг мастера малой формы входят в топ-50 по числу проданных экземпляров.

Аудитория Литрес больше всего интересовалась русской классикой в 2020 и 2023 годах. Предпочтительный формат – аудиокниги: 68% от общего числа покупок в категории. Антон Чехов занял третье место (8%) среди авторов классических произведений на русском языке, уступив Фёдору Достоевскому (16%) и Льву Толстому (10%). На четвёртой позиции – Александр Пушкин (6%). Следом за представителем золотого века литературы расположился Владимир Набоков (5,1%), который незначительно опередил великого мистика Николая Гоголя (4,8%). Седьмую строчку списка занял автор «Доктора Живаго» Борис Пастернак (4,5%). За ним – Иван Бунин (4,4%), лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года. Михаилу Булгакову досталось девятое место в рейтинге (4%), а топ-10 закрывает Иван Тургенев (3%).

В топ-50 наиболее продаваемых произведений русской классики вошли семь книг Антона Чехова. Самой популярной стала аудиокнига «Юмористические рассказы» в озвучке Валерия Захарьева. Реже пользователи приобретали «Юмористические рассказы Антоши Чехонте» в аудиоформате. Бронза отошла аудиосборнику «Рассказы в исполнении Валентина Гафта». На четвёртом месте ещё один сборник «Повести и рассказы», где автор размышляет о духовных ценностях, далее – пьеса «Вишнёвый сад», голос которой подарил артист Павел Конышев. На шестой позиции оказалась аудиокнига «33 лучших юмористических рассказа», объединяющая лучшие произведения малой формы от отечественных и зарубежных писателей, а на седьмой – «Палата №6», послушать которую можно в исполнении известного актёра дубляжа Дениса Некрасова.

В сети «Читай-город» Антон Чехов входит в список десяти самых востребованных писателей русской классики за 2024 год, занимая девятую строчку этого рейтинга. В топ-50 самых популярных изданий вошло четыре его книги: «Вишнёвый сад», «Юмористические рассказы», «Палата №6» и «Дама с собачкой».

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