На юбилейном XV Конгрессе индустрии детских товаров обсудят, нужен ли рынку отдельный закон

Законодательство для ориентированной на детей промышленности обсудят на круглом столе межфракционной группы депутатов и сенаторов «Законодательные аспекты развития и регулирования индустрии детских товаров» в рамках XV Конгресса индустрии детских товаров в Москве.

Парламентарии разных уровней проанализируют многочисленные инициативы о законодательном регулировании рынка детских товаров, будь то психиатрическая экспертиза игрушек или регулирование ценообразования. Участники дискуссии попробуют разобраться, как обеспечить баланс между развитием, устойчивостью, конкурентоспособностью и безопасностью детей. Важнейшим пунктом повестки станет возможность разработки всеобъемлющего отраслевого закона, регулирующего налоговые, маркетинговые и иные аспекты деятельности участников индустрии.

На важность кодификации законодательства обращают внимание ключевые отраслевые стейкхолдеры, эксперты и регуляторы. Так, в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией индустрии детских товаров (АИДТ) и партией «Единая Россия» в поддержку инициативы высказались все участники церемонии.

Основатель и президент АИДТ Антонина Цицулина отметила, что разработка единого документа, регулирующего деятельность индустрии, сделает ее более заметной и весомой в том числе на региональном уровне. Региональные министры экономики, наконец, присмотрятся к предприятиям, работающим на их территории, и окажут им необходимую поддержку.

На потребность индустрии в отраслевом законе указал и координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё», заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Морозов: «Я сторонник того, чтобы у нас появился федеральный закон прямого действия, который бы регулировал все отношения, связанные с индустрией детских товаров. У нас уже есть такие законы для целого ряда направлений, так что ничто не мешает создать такой федеральный нормативно-правовой акт».

Он добавил, что многие регионы вводят соответствующее регулирование, не дожидаясь изменений на федеральном уровне: «В этом направлении активно двигаются, например, Нижегородская область, Башкортостан. Но все-таки у нас единая страна, и нам нужен единый закон, который поддерживал бы ребенка. Он еще только зачат, а страна уже работает на него! И здесь надо задействовать все меры поддержки, в том числе налоговые, протекционистские, связанные с преференциями для наших производителей».

По словам Сергея Морозова, никакой крупный национальный проект невозможен без того, чтобы люди приходили на работу с чувством радости, гордости и удовлетворенности, иначе говоря — не имели бы проблем в семье, а именно семейные ценности поддерживает индустрия детских товаров.

Разворот страны в сторону импортозамещения и технологического суверенитета во многом спас индустрию товаров для детей, над перспективами которой в 90-е годы было принято смеяться, отметил председатель совета директоров компании «Русский стиль» Виктор Ярмоленко. «В 90-е, когда мы говорили о производстве российской игрушки, на нас смотрели как на питекантропов: станки шли в металлолом, производственные площадки разваливались. А мы держались, и вот была создана АИДТ, и стало значительно проще. Чиновники стали соглашаться, что нас нужно поддерживать, но, по их словам, это было проблематично, так как игрушка не упоминается ни одной строкой в законодательстве. Нас как будто нет. Именно поэтому всеобъемлющий отраслевой закон очень нужен и важен», — пояснил он.