Арт-агентство «Премьер» откроет онлайн-платформу для обучения оперных певцов

Арт-агентство «Премьер» стало победителем в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив, презентовав идею образовательного проекта «Институт оперы». Проект предоставляет возможность повышения профессиональной подготовки в онлайн-формате всем одаренным оперным певцам из регионов Российской Федерации, а также направлен на выявление и поддержку наиболее талантливых учеников. Учебный доступ позволит обучаться в мини-группах и на индивидуальных занятиях с педагогом. Для отбора будет приглашена экспертная комиссия.





Платформа «Институт оперы» также будет иметь гостевой доступ, благодаря которому на безвозмездной основе будут доступны лекции и вебинары не только для всех певцов, но также для педагогов и концертмейстеров. Основной частью образовательной программы станут занятия по языковой вокальной фонетике (русской, итальянской, немецкой, французской). С помощью платформы музыканты также смогут получить дополнительные знания по истории оперы, исполнительским стилям, менеджменту, актерскому мастерству, сценическому движению, принять участие в занятиях с коучами по вокалу в онлайн-части. Итогом цикла обучения станет финальный гала-концерт в Москве, для подготовки к которому участники будут приглашены на очные занятия, и формирование базы певцов, которая будет доступна менеджерам и кастинг-директорам театров России.

Заявки принимают до 31 октября 2022 года. Старт обучения в ноябре, а финальный гала-концерт пройдет в апреле. В числе педагогов проекта – Заслуженная артистка России Марина Мещерякова, солистка Метрополитен-опера Любовь Петрова, солистки Большого театра России Екатерина Морозова и Агунда Кулаева, солист Московского музыкального театра Новая опера им. Е.В. Колобова Алексей Татаринцев, а также преподаватели по языковой вокальной фонетике Юлия Синица, Роман Матвеев, Дарья Митрофанова, Вячеслав Усов и другие. «Арт-агентство «Премьер» является первым и единственным в России продюсерским агентством оперных певцов. В наших стенах разрабатываются и генерируются уникальные форматы событий, например, образовательный проект «Институт оперы», видеоблог о классической музыке, а также концерты, программы и фестивали. Возможность развивать навыки вокального мастерства должна быть у оперных певцов по всей стране, именно поэтому мы хотим открыть набор в «Институт оперы» в самое ближайшее время. Теперь проект будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив» – основатель агентства Ирина Комарова.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте проекта www.operainstitute.ru .

Фото — скриншот сайта Института оперы

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