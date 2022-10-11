Галерея Ruarts представляет выставку работ молодого художника, выполненных в концепте Horror vacui

Галерея Ruarts представляет первую персональную выставку работ молодого автора Гриши, выполненных в концепте Horror vacui (боязнь пустоты).

Гриша. Без названия. 2018. Бумага, гелевая ручка





Гриша. Без названия. 2018. Бумага, гелевая ручка

Гриша. Без названия. 2018. Бумага, гелевая ручка

Гриша. Без названия. 2020. Бумага, гелевая ручка

Серия произведений, созданных между 2012 и 2022 годами, является примером новаторских полуабстрактных образов Гриши, в которых виртуозная графическая техника чернилами сочетается с элементами индивидуальной философии. Название выставки отсылает прежде всего к судьбе автора, к его личным переживаниям. Быть художников в современном мире – непозволительная роскошь.

По признанию Гриши, рисунки для него – медитация, личный дневник, инструмент изучения реальности. «Еще будучи подростком, я мог подолгу сидеть и смотреть в одну точку до тех пор, пока мое восприятие не переходило из сферы обыденного, прагматического восприятия в нечто другое, отвлеченно-абстрактное. Мне нравится идея, что Вселенная жива, находится в постоянном изменении», – рассказывает художник.

Термином Horror vacui Аристотель объяснял движение ветра и воды, постоянно заполняющих пустоты. В искусстве страх перед пугающе пустым пространством нашел отражение в творчестве многих авторов разных столетий. Гриша использует нестандартный метод заполнения листа деталями – обычную гелевую ручку, именно благодаря тонкому начертанию создается впечатление бесконечного калейдоскопа с множеством подробностей, из которых глаз зрителя выбирает каждый раз новые образы.

Медленный просмотр графических листов в галерейном пространстве, по сути, является ритуалом. Гриша позволяет зрителю ощутить бесконечность непосредственного момента, и это невероятная драгоценность, узоры действуют как зеркало, становясь отражением внутренней практики смотрящего.

В первую очередь Гриша является представителем уличного искусства, образы, увиденные автором на улице, как раз и создают новые нарративы на бумаге. Штрих Гриша сравнивает с ударом сердца. Варьирование плотности линий и насыщенности пигмента поглощает взгляд зрителя и ведет его по композиции. «Над большими рисунками я работаю понемногу каждый день. День ото дня меняется мое настроение, психоэмоциональное состояние и это видно по штриху, детали, которую решил привнести в рисунок. В большом рисунке отражается какая-то часть моей жизни со всеми ее радостями и страданиями, впечатлениями и опытом».

Гриша родился в 1989 году в городе Химки Московской области. Окончил Московский государственный университет культуры и искусств по специальности «Реклама». Занимается уличным искусством с 2004 года. Сотрудничает с уличным художником 0331с. В рамках 7-й Московской международной биеннале современного искусства (2017) в ММОМА прошла совместная с 0331с выставка «Сажа», организованная в сотрудничестве с Фондом Ruarts. В 2018 году участвовал в выставке Алексея Партола «Части стен» в Центральном выставочном зале «Манеж» (Санкт-Петербург). Помимо создания граффити и скульптур малых форм из гранита, Гриша работает как график. Многие из его работ выполнены обычной гелевой ручкой.

Детализация поражает точностью и скрупулезностью. В 2019 году Гриша вместе с 0331с и Алексеем Партола совершили нелегальный спуск в заброшенную часть парижских катакомб, в 2021 году в Фонде Ruarts прошла выставка фотодокументов, посвященных этому путешествию.

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