ОМСК: POLINA ZAREMBA ART GALLERY представила международную выставку «К светлому»

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В галерее современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY открылась международная выставка «К светлому». Представлены художники из Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Уфы, Новосибирска, Ханты-Мансийска. Выставка продлится со 2 октября по 16 октября.

Название выставки «К светлому» — призыв людей к нравственности, к размышлению о высоких ценностях в искусстве.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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