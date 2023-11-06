В День народного единства, 4 ноября, состоялось открытие Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Знаковым местом в периметре выставки для всех молодых людей страны стал павильон № 55 — «Дом молодёжи — Россия». Арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) привез сюда из Крыма не только тепло и вдохновение, но и хиты своих резидентов, творческие мастерские и яркие шоу, которые уже с первого дня наполнили программу выставки.

Церемония открытия павильона «Дом молодёжи — Россия» началась с большого культурного флешмоба. Более 1000 молодых деятелей культуры и искусства со всей страны прошли по улицам ВДНХ под треки резидентов арт-кластера «Таврида».Основной композицией движения стала уже известная песня «Таврида.ДА!», оригинал которой исполняют шесть молодых артистов арт-кластера: NANSI & SIDOROV, ANOPRIEV, Тёма Куба, Anzhelika Rise, Natali Ka и Владимир Бабенко. Завершился флешмоб танцевальным перфомансом под еще один трек резидентов «Ради искусства» (оригинальное исполнение: Айван, Наталия Калюжная, Ася Зыкова и Тёма Куба).

После флешмоба участники отправились «домой» — в Дом молодёжи, где продолжилась церемония открытия и состоялось символичное зажжение света в Доме. Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева выступила с приветственным словом и рассказала гостям о концепции Дома молодёжи.

«На площадке ВДНХ собираются все главные достижения нашей страны за последние десятилетия. И очень здорово, что частью этих достижений становимся мы с вами — молодые ребята, успехи каждого из вас, и наш с вами Дом молодёжи. Мне кажется, дом — это слово, наполненное смыслами и ценностями. Дом — это место, где мы начинаем свою жизнь, где формируется наш базис и фундамент, место, где нам тепло и хорошо, место, где горят окна и куда мы всегда хотим возвращаться, место, где мы можем получить поддержку. В этом смысле Россия сегодня — это дом молодежи. А наш с вами Дом объединяет возможности для молодых людей со всей страны, чтобы каждый мог реализовать свои таланты и найти себя».

Программу мероприятия дополнил концерт на главной сцене. «Хор Первых» (при Российском движении детей и молодежи «Движение Первых»), в состав которого вошли 1100 детей со всех регионов страны, и шесть молодых артистов — резидентов «Тавриды» (Василий Пасечник, Мария Балабанова, Дима Пермяков, Natali Ka, Тёма Куба и ANOPRIEV) исполнили Гимн России, песню арт-кластера «Ради искусства» и композицию Максима Фадеева и Маши Гулевич «Скажите детям». Также совместно с «Хором Первых» выступили популярные исполнители SHAMAN, Ольга Кормухина и Алексей Белов.

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