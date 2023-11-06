Алиса Буслова презентовала гимн «Движения Первых» на открытии международной выставки-форума «Россия» на главной уличной сцене ВДНХ в День Народного Единства – 4 ноября 2023г. Для премьеры был выбран необычный формат, вместе с Алисой песню исполнил «Хор Первых». «Хор Первых» покорил посетителей выставки с первых минут — это был уникальный захватывающий спектакль, во время которого сцена заполнялась участниками Движения Первых из 79 регионов.

Песня получившая название «Посвящение Первым» была написана Алисой совместно с ее папой - Михаилом Бусловым и сразу нашла отклик у участников «Движения Первых». К окончанию выступления ее пели все гости концерта на ВДНХ.

«Как только я узнала о возможности написания трека для «Движения Первых» я решила не упускать такой случай. Мы с папой вдохновились самим Движением, их целями, планами, и я рада, что теперь наше творчество - официальный гимн «Движения Первых» - прокомментировала Алиса.

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