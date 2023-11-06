На территории Академии «Меганом» в Крыму появилась Библиотека творческих индустрий «Таврида.АРТ». В ее фонде более тысячи книг в жанре нон-фикшн: о кино и театре, музыке, литературном и сценарном мастерстве, живописи, моде, дизайне, фотографии, индустрии гостеприимства и многих других сферах культуры. Мэтры творческих индустрий, партнерские организации и вузы не остаются в стороне и пополняют коллекцию библиотеки ценными изданиями.

Эксперты программ Академии «Меганом» стремятся дать творцам не только знания и компетенции, но и подарить вдохновение на новые свершения. Именно поэтому заслуженные мэтры культуры и искусства дарят Библиотеке творческих индустрий «Таврида.АРТ» написанные ими книги или издания из собственных коллекций.

«Директор с душой артиста» — с таких слов начинается книга, которую подарил библиотеке Академии «Меганом» Кирилл Крок, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Кирилл Игоревич преподнес библиотеке несколько экземпляров своей книги «Театр надо любить. Причем вопреки», один из которых подписан рукой мэтра.

Помимо директора театра Вахтангова, свой вклад в коллекцию книг внесли ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, первый заместитель художественного руководителя — директора МХТ имени А. П. Чехова Айрат Тухватуллин, руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, дизайнер и модельер Игорь Чапурин и другие именитые эксперты и гости Академии «Меганом».

Библиотека сотрудничает с Российской государственной библиотекой имени Ленина — крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире. Другие партнерские организации тоже не остаются в стороне и передают ценные издания для молодых творцов — на полках уже размещены книги от Министерства финансов Республики Крым, ПАО «Сбербанк» и Государственного центра современного искусства «Арсенал».

Оформить читательский билет в Библиотеку творческих индустрий «Таврида.АРТ» может любой желающий: участник, эксперт или волонтер проектов арт-кластера. Также здесь абсолютно бесплатно можно получить доступ к электронным книгам об искусстве и культуре в приложении ЛитРЕС.

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