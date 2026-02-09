АРТ МОСКВА: тема выставки — «Многослойность»

В современной культуре, где образы бесконечно цитируют друг друга, а авторство растворяется в сетях отсылок и оммажей, смысловая многослойность рискует выродиться в поверхностное наслоение образов. Но если вспомнить палимпсест — текст, написанный поверх стертого предшественника, — слой становится следом истории, требующим внимания и расшифровки.

«АРТ МОСКВА» — 2026 предлагает взглянуть на многослойность как на путь от упрощения к глубине: здесь произведение раскрывается постепенно, слой за слоем, требуя замедления, знания и вдумчивого взгляда. Мы приглашаем зрителей, художников и кураторов вместе двигаться в этом направлении — от фрагментарности к целостности, от поверхностности к многослойности.

Разделы ярмарки

АРТ МОСКВА 2026 объединит шесть разделов, которые представят выдающихся авторов и наиболее значимые произведения в каждом из направлений.

Участники раздела «Современное искусство» покажут новые трактовки традиционных форм, а также передовые направления и техники. Среди участников — «Крокин галерея», A.S.T.R.A, галерея «Файн Арт», «Е.К.АртБюро», HSE Art Gallery, B&D и молодые галереи ARBUZZ, Beryozka, DOBRO.

«Классическое искусство» представят ведущие антикварные галереи, которые откроют коллекционерам произведения великих русских художников — от Саврасова до Кандинского, мастеров второй волны русского авангарда, фарфоровые изделия XVIII века и лиможские эмали XII века. В 23-й «АРТ МОСКВЕ» примут участие Suslov Fine Arts, Художественная галерея «Москва», «Русская усадьба», «Центр Мираль», «Коллекционеръ».

«Ювелирное искусство» предстанет перед зрителем бриллиантовой аллеей, на которой сойдутся ведущие ювелирные дома, продолжающие традиции русской ювелирной школы XIX века: Liza Borzaya, Style Avenue, Izmestiev Diamonds, Elena Okutova, Dzhanelli Jewellery и другие лидеры индустрии.

Раздел «ХХ век. Наследие» будет посвящен искусству эпохи СССР и охватит все течения этого периода: соцреализм, суровый стиль, нонконформизм, монументальная живопись — это комплексный взгляд на советское искусство через произведения главных художников этих направлений.

«Тиражное искусство» представят российские издательства, мастерские, галереи и творческие объединения, работающие с печатной графикой и мультиплями. В разделе «Дизайн» примут участие предметные дизайнеры, скульпторы, керамисты, художники по фарфору, металлу — создатели уникальных предметов интерьера. Фокус — торжество формы над функцией.

Специальные проекты и экспозиции

Помимо основных разделов, «АРТ МОСКВА» покажет и ряд специальных проектов и экспозиций. Особое место займет проект «АРТ МОСКВА. Коллекции», из года в год открывающий широкой публике имена коллекционеров. В этом году часть своего собрания покажет Дмитрий Коваленко.

В его коллекции насчитывается около 700 произведений более 100 художников — это работы эпохи расцвета российского современного искусства, рубежа XX–XXI веков. Среди них — объекты Константина Звездочетова, Юрия Альберта, Валерия Кошлякова, Владислава Мамышева-Монро и других именитых представителей отечественного совриска. Экспозиция включит и произведения классиков московского концептуализма и соц-арта: Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Павла Пепперштейна, Игоря Макаревича, Юрия Аввакумова и других. Примечательно, что некоторые предметы из коллекции были куплены на ярмарках «АРТ МОСКВА» в 1990-е и 2000-е годы.

Также в экспозицию ярмарки будут интегрированы: партнерская программа по созданию художественных произведений музейного уровня АРТ МОСКВА. Фонд; АРТ МОСКВА. Регионы – инициатива, поддерживающая региональные культурные институции, арт-кластеры и галереи; АРТ МОСКВА. Город – платформа для взаимодействия ключевых московских музеев, знакомящая широкую аудиторию с выставками и событиями, проходящими параллельно с ярмаркой; АРТ МОСКВА. Исследование – обзор новейших течений в современном искусстве через специальную экспозицию, анализирующую хитросплетение жарнов видеоарта и сайнс-арта.

АРТ МОСКВА. ФОРУМ

Важной частью выставки станет деловая программа. «АРТ МОСКВА. Форум» — это десятки встреч, лекций, круглых столов и других мероприятий. Экспозиционную программу ярмарки поддержат 3-я Бакштейновская конференция по современному искусству, День коллекционера, 2-й Ювелирный форум, День тиражного искусства. Посетителей ждут встречи с ведущими экспертами арт-рынка: галеристами, директорами музеев, руководителями образовательных учреждений, антикварами, художниками, коллекционерами, ювелирами и представителями СМИ.