Детскому познавательному телеканалу «О!» исполнилось 9 лет

Детскому познавательному телеканалу «О!» исполнилось 9 лет

Фото: пресс-служба телеканала "О!"

7 февраля первый в России детский познавательный канал «О!» (входит в «Цифровое Телесемейство») отметил свой день рождения. В честь 9-летия весь февраль в эфире канала — премьеры познавательных программ, анимационных сериалов, новые серии любимых мультсериалов и полнометражная анимации для всей семьи.

«Аудитория телеканала «О!» продолжает стремительно расти — только в России нас смотрят уже более 55 миллионов зрителей[1]. По результатам 2025 года «О!» вошёл в топ-5 лучших детских телеканалов[2] страны и занял 1 место по доле и рейтингу в аудитории все 4–45 среди всех тематических каналов[3], — генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина. — Канал «О!» стал ответом на запрос современных родителей, которым важно, чтобы их дети развивались и проводили время с пользой. А для детей, любознательных по своей природе, мы проводник в мир открытий. И вот уже 9 лет мы вдохновляем маленьких «почемучек» изучать этот мир, задавать вопросы и находить ответы всей семьёй. Именно поэтому слоган канала — «Открытия начинаются с «О!».

«Телеканал «О!» — надёжный помощник для родителей. Мне, как маме трёх дочек, особенно важно, чтобы в эфире канала присутствовал только проверенный и безопасный контент. С «О! можно не бояться оставлять ребёнка наедине с телевизором: в создании проектов принимают участие детские психологи и педагоги. Именно поэтому время, которое ребёнок проводит с «О!», — это время, проведённое с пользой! — Дарья Сагалова, актриса театра и кино, ведущая программы «Вкусные рисунки. Создай и съешь». — Вместе с телеканалом мы продолжим вас удивлять новым, развивающим и увлекательным контентом! Впереди наших юных телезрителей ждёт много сюрпризов, один из них — обновлённое кулинарное шоу, в котором мы с дочками будем готовить блюда, вдохновляясь детскими рисунками».

Новая глава культового проекта «Жили-были: Царство русской сказки» открылась в ЦСИ Винзавод

