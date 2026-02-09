Оплата публикаций

Легендарная рок-группа «Земляне» выступила в Москве

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В стенах московского клуба Magnus Locus состоялась встреча с группой «Земляне». Музыкальный вечер, прошедший в камерной обстановке старинного особняка, дал старт новому гастрольному сезону коллектива по стране.

Долгожданный концерт собрал вместе фанатов разных поколений, превратившись в искренний, доверительный и эмоциональный диалог с публикой. Уже с первых композиций стало очевидно: зрители пришли не просто послушать. Они танцевали, подпевали знакомым мелодиям, освещали зал фонариками телефонов, свистели и одаривали музыкантов шквалом аплодисментов.

Со сцены прозвучали всеми любимые хиты «Землян» — те самые песни, которые на протяжении многих лет остаются близкими слушателям и воскрешают в памяти важные моменты. В живом исполнении композиции зазвучали по-новому, сохранив при этом свою неповторимую узнаваемость. Каждая песня находила живой отклик у поклонников: они улыбались, двигались в такт музыке и неоднократно вызывали музыкантов на бис, наслаждаясь магией мгновения. Казалось, сцена и зал слились в единое целое, а радость и тепло публики наполнили вечер особой атмосферой.

«Эта встреча была для нас более значимой, чем просто выступление. Мы ощутили единение с близкими по духу людьми, с теми, кто по-настоящему понимает и чувствует нашу музыку. Видеть искренние эмоции, слышать, как подпевают и аплодируют, чувствовать отдачу — это бесценное ощущение взаимности, которое может подарить только концерт», — поделились музыканты.

Выступление в Москве положило начало новому концертному году для группы. «Земляне» продолжат свой гастрольный тур, запланировав выступления в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах. Кроме того, в текущем году ожидается релиз фильма-концерта «Земляне. Возвращение легенды» на онлайн-платформах.

