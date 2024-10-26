Арт-шалаши и новая традиция

В Москве на Поклонной горе прошел первый городской фестиваль «Шалаш, шалом!», организованный «Российским еврейским конгрессом» (РЕК) в партнерстве с Московской архитектурной школой МАРШ во время еврейского праздника Суккот. За неделю фестиваль посетило более 1500 человек.

«Мы очень рады, что фестиваль ”Шалаш, шалом!” вызвал такой большой интерес. Познакомиться с нашими традициями, историей, узнать о празднике, попробовать еврейские блюда и посмотреть арт-шалаши пришли люди всех возрастов и национальностей, — говорит исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая. — В этом году состоялся пилотный запуск фестиваля. В дальнейшем проект планируется сделать ежегодным».

Центральными экспонатами фестиваля стали три арт-объекта высотой в несколько метров, которые разместились на территории вокруг Мемориальной синагоги РЕК. Необычные конструкции, созданные молодыми талантливыми архитекторами, выпускниками школы МАРШ, — творческое переосмысление и интерпретация традиционных шалашей, которые соблюдающие евреи строят каждый год во время праздника Суккот.

«В процессе проектирования шалашей мы столкнулись с тем, что Тора — серьезный инструмент строительных ограничений. Нам пришлось обращаться к первоисточникам, по некоторым предположениям, XIV века до нашей эры. Конечно, мы не смогли учесть все правила создания кошерного шалаша, но одна заповедь была исполнена во всех трех наших объектах: сквозь их крышу видно небо», — поделился Евгений Асс, основатель МАРШ и куратор фестиваля.

В шалаше (сукке) «600 досок» сооснователя архитектурного бюро SAGA Артема Стаборовского и преподавателя архитектурного проектирования, партнера бюро Citizenstudio Михаила Бейлина — где ни дверного проема, ни окон, только четыре стены и небо вместо крыши — гости фестиваля разрисовывали цветными карандашами и тушью еловые дощечки и украшали ими аскетичный интерьер. В сукке из полых полукруглых металлических колонн, перетянутых праздничными лентами, «ПРОфенон» независимого архитектора, автора исследовательского проекта о путешествующей архитектуре «Про_Странствие», куратора и преподавателя МАРШ Дарьи Зайцевой наблюдали за цикличностью и цветом. А в арт-шалаше из тончайшего листа пленки «Три с половиной» (именно столько стен в авторской сукке), автором которого выступил ведущий архитектор бюро WowHaus Владимир Изаксон, созерцали небо и медитировали на пне. И во всех трех шалашах можно было исполнить заповедь вознесения лулава — произнести благословения с использованием плода этрога, ветви ивы, пальмы и мирта, символизирующих еврейское разнообразие и в то же время — единство.

В главный день фестиваля «Шалаш, шалом!» — 20 октября — на площадке прошли многочисленные лекции и мастер-классы для взрослых и детей: здесь можно было попрактиковаться в исполнении иудейских хоровых напевов — нигунов и, например, освоить традиционное еврейское искусство вырезания из бумаги — рейзеле. Во время фестиваля состоялось кулинарное шоу по приготовлению национальных блюд. Кроме того, на площадке были организованы отдельные мероприятия для детей из еврейских школ, студентов и молодежи.

На открытии фестиваля «Шалаш, шалом!» для попечителей, друзей и партнеров РЕК представил светотеневой концерт «Песни сердца» в постановке режиссера Михаила Плутахина. Среди гостей вечера были глава попечительского совета РЕК академик Григорий Ройтберг, член президиума РЕК и владелец Музея истории евреев в России Сергей Устинов, телеведущий Владислав Флярковский, писатель Евгений Бунимович и многие другие.