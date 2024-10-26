Cosmoscow и MR Group презентовали парк скульптур

Для Cosmoscow — это первое в истории партнерство с девелопером, когда предметы искусства галерейного уровня станут частью жилой среды. Парк скульптур будет создан на территории премиального жилого комплекса JOIS девелоперской компании MR Group: это выставочные арт-объекты, кураторами коллекции которых выступили ведущие специалисты Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Творческой концепцией парка скульптур в JOIS стала тема света. Работы выбранных современных художников используют свет как средство формирования пространства: и как художественный материал, усложненный игрой преломлений и отражений, и как метафору эмоционального состояния человека, вызванного встречей с искусством.

Вот что о концепции парка скульптур говорит Маргарита Пушкина, директор-основатель Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и учредитель Фонда Cosmoscow: «Свет — важнейший фактор нашего эстетического опыта и действенный инструмент в руках художника. При определении темы мы исходили из особенностей жилого комплекса JOIS, которые делают его исключительным среди архитектурных объектов столицы. Нас вдохновили стеклянные фасады устремленных в небо башен JOIS и просторные, открытые солнечному свету террасы».

Всего в создании парка скульптур приняли участие четыре художника. Это Григорий Орехов, работающий в стиле постминимализма, создатель «Черного квадрата» в парке имени Казимира Малевича и неваляшки «Агаты» в Столешниковом переулке. Художник из Томска Тарас Желтышев, который создает вселенную арт-игрушек, олицетворяющих эмоции и мысли людей, а вместе с тем и психологические проблемы всего социума. Художник, фотограф, карикатурист и книжный иллюстратор Леонид Тишков, чьи работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи и других музеев России, Европы и США. А также художник и скульптор Сергей Шеховцов, который обращается к образам популярной культуры и повседневным мотивам, отчасти следуя приемам соц-арта и используя для работы «бедные» материалы вроде поролона или пенопласта.

«Основная идея моих паблик-арт инсталляций: можно ли поэтическое превратить в зримый образ? И в этом мне помогает свет, проявляющий волшебное, скрытое в пространстве. Создать такую скульптуру, чтобы она стала частью ландшафта, подчеркнув его красоту. Создать объединяющий образ места, в котором человек и природа стали едины. Это моя задача как художника», — делится Сергей Шеховцов.

На стенде JOIS на Cosmoscow представлены примеры работ участвующих в проекте авторов — «Робинзон» Сергея Шеховцова, которая отсылает зрителя к великому роману Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», и «Талмуд» Григория Орехова, креативная инсталляция из нержавеющей стали, символизирующая накопление и приумножение знаний. Последняя — яркий пример public art, впервые экспонируемый в помещении. Видеоряд раскрывает подход к искусству двух других авторов, Тараса Желтышева и Леонида Тишкова, и демонстрирует эскиз работы «Космонавт», созданный для MR Group Сергеем Шеховцовым. Экраны на стенде отражают дуализм скульптуры как искусства: неподвижные формы способны передавать живые эмоции и движения, а статичные материалы оживают в руках мастера.

«Впервые в современной истории на территории жилого комплекса будет не просто присутствовать арт-объект, а будет создан целый парк скульптур. Несомненно, это большой прорыв», — комментирует Леонид Тишков.

«Интеграция арт-объектов в жилые пространства и окружающую среду — не просто инструмент маркетинга, а часть продукта и философии нашей компании. Два года назад компания приняла маркетинговую стратегию Art & Culture и с тех пор инициировала больше двадцати творческих коллабораций», — отмечает Евгения Старкова, заместитель генерального директора по маркетингу MR Group. Цель таких проектов — обогащение современного жилья новыми смыслами и создание новых культурных точек притяжения в городе.

Жилой комплекс JOIS строится в 10 минутах от «Москва-Сити» и рядом с парком «Серебряный бор», в районе Хорошево-Мневники. Он обещает стать новой высотной доминантой на северо-западе столицы благодаря необычному силуэту авторства британского архитектора Энди Сноу и частным зеленым террасам, которые каскадом спускаются в ландшафтный парк площадью 2,3 га. Из панорамных окон квартир и пентхаусов открываются захватывающие виды на Москву. В JOIS есть все, что подтверждает его слоган — «Удовольствие сиять».

Фото — С. БОЙКО