Более 200 тысяч деревьев и кустарников готовят на ВДНХ к зиме

На территории ВДНХ и природно-исторического парка «Останкино» растет 67 615 деревьев и 141 241 кустарник, в том числе 25 497 кустов роз. Кроме того, здесь высажено более трех миллионов многолетних, однолетних и луковичных растений. Прогуливаясь по ВДНХ, можно увидеть настоящие произведения искусства ландшафтного дизайна. Сейчас специалисты отдела по озеленению и благоустройству выставки занимаются подготовкой растений к зиме.

Традиции растениеводства, заложенные 85 лет назад

85 лет назад на территории главной выставки страны был создан сад с богатейшей коллекцией растений, включая лучшие сорта плодово-ягодных культур, выведенные Иваном Мичуриным и его последователями.

Ежегодно здесь получали отличные урожаи плодов и ягод: вишни, черешни, смородины, малины, груш, слив, осенне-зимних сортов яблок. По архивным данным, с одного куста крыжовника «изумруд триумфальный» можно было собрать 20 килограммов ягод, а с отдельных вишневых деревьев сортов «любская», «краса севера» и «ширпотреб черный» — от 20 до 50 килограммов. Большими урожаями славились и яблони таких сортов, как «антоновка обыкновенная», «осеннее полосатое», «пепин шафранный» и «бельфлер-китайка». А продуктивность некоторых сортов сливы, среди которых «сестра зори», «венгерка северная», «любимица», «искра» и «фиолетовая», на отдельных деревьях достигала 25–30 килограммов.

На опытных участках и в теплицах выращивали помидоры, картофель, свеклу и лук, впечатляющие своими размерами. В оранжереях зеленели не менее удивительные теплолюбивые растения. Все это огромное хозяйство требовало тщательного ухода.

Осенью, как и сейчас, на территории выставки сажали розы, луковичные растения, деревья и кустарники. Специалисты обрабатывали растения от насекомых-вредителей, вносили удобрения, перекапывали почву в приствольных кругах, занимались расширением ассортимента, высаживая лучшие сорта плодовых деревьев, выведенные советскими селекционерами.

Чтобы ценные растения благополучно перезимовали, их окучивали листвой и лапником (еловыми ветками). В архивно-библиотечном фонде ВДНХ сохранилась газета «За передовой опыт» № 97 от 1955 года, где сказано, что в преддверии зимы 44 тысячи кустов роз утеплили землей, присыпали торфом и укрыли еловыми ветками. 390 кустов винограда укрыли песком в три слоя, а также опилками, торфом и навозом. Закончено утепление 795 декоративных растений: пирамидальных тополей, шаровидных кленов, шелковицы и других. На зимнее хранение убрано 34 250 канн и георгинов и 117 тысяч гладиолусов. Кроме того, 2800 хвойных деревьев частично притенили рогожей для сохранения от солнечных ожогов.

Стволы молодых плодовых деревьев также укутывали соломенными жгутами и лапником, чтобы защитить их от морозов, солнечных ожогов и грызунов. После наступления холодов яблони, груши, сливы и вишни дополнительно окучивали торфом, перегноем или землей.

К самым теплолюбивым растениям был особый подход. Часть «южан» перемещали для зимнего хранения в отапливаемые помещения выставки и ботанического сада Академии наук. Лавр благородный, айву, саженцы апельсинов и лимонов выкапывали и увозили в оранжерею у Лихоборской проходной. Согласно архивным документам, там могло размещаться около трех тысяч субтропических растений. Финиковая пальма зимовала в специально выстроенном для нее домике — тепляке, в котором с наступлением холодов устанавливали обогревательные электроплитки. Тщательно утепляли к зиме виноградную плантацию и чайную горку у павильона Грузинской ССР — над ними сооружали специальные укрытия из деревянных щитов.

Чтобы весной все расцвело

Сейчас работники ВДНХ убирают опавшую листву и плоды из-под яблонь и груш, меняют газоны, вносят в почву комплексные удобрения, обрезают деревья, окучивают розы, зимующие на территории выставки, высаживают тюльпаны и другие луковичные культуры.

Еще один важный вид парковых работ на выставке — диагностика возрастных деревьев. Сначала проводится визуальный осмотр. Более детально узнать, как чувствует себя тот или иной зеленый долгожитель, помогут современные методы инструментальной диагностики. Один из них — акустическая томография («УЗИ» для деревьев), когда состояние древесины ствола оценивается по скорости прохождения звукового импульса. Не менее информативный — измерение плотности различных слоев древесины, что помогает обнаружить участки гниения или сделать заключение о том, что с деревом все в порядке. Так, специалисты могут выявить небезопасные экземпляры, подготовить рекомендации по дальнейшей работе с ними, а также предотвратить удаление здоровых деревьев, которые, несмотря на свой солидный возраст, способны расти и радовать гостей ВДНХ.

На ВДНХ есть растения, которые не смогут зимовать там, где красовались летом. Например, штамбовые розы, которых на выставке 180 экземпляров. Эти растения выглядят как небольшие деревца с округлой кроной, усыпанной цветами. Они уже переехали в технический питомник, где будут зимовать, лежа в деревянных коробах. Колючие красавицы с алыми и розовыми цветами вернутся на свои места в апреле.