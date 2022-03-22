«Арт-стыковка»: РНИМУ им. Н.И. Пирогова на встречу студенческих театров

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РНИМУ им. Н.И. Пирогова впервые проводит театральный проект «Арт-стыковка» — встречу двух студенческих театров: «Поиск» Северного медицинского Университета (Архангельск) и «Двенадцать» РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва).

25 марта, центр культуры «Сцена» (Москва, ул. Островитянова, д. 15). Вход бесплатный. Обязательная предварительная регистрация по ссылке: https://listim.com/iframe/26/api#/

18.00 – Спектакль «Летучая мышь», (Театральная студия «Поиск», г. Архангельск); Спектакль «Леди и джентельмены» (Театральная студия «Двенадцать», РНИМУ).

26 марта, аудитория А1, РНИМУ (Москва, ул. Островитянова, д. 1). Вход бесплатный. Обязательная предварительная регистрация по ссылке: https://forms.gle/46CLb2FiurBPnrCb7

17.00 – «Неправдоподобный» (Театральная студия «Поиск», г. Архангельск); «Слов_стихия offline» (Театральная студия «Двенадцать»).

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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