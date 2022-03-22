Марина Лисовец и джаз-band «По любви» приглашают на джазово-поэтическое шоу «Взрослые игры»

Каждый номер шоу – яркий спектакль, наполненный стилем, драйвом и … азартной, захватывающей игрой, где правила диктуют стихи и музыка! Современная талантливая поэзия Марины Лисовец в гармонии со старым добрым джазом, полным драйва и неповторимым вокалом Алексея Геращенко – особая фишка! Дух великих подмостков Гарлема и Бродвея, всполохи мистерий Средневековья и представлений Эпохи Возрождения – вот где «родина» шоу «Взрослые игры»!

Концерты Марины – всегда симбиоз потрясающих стихов, бесподобного прочтения, красивого Голоса и вкусного, сочного, драйвового джаза в виртуозном исполнении её джаз-бэнда «По любви». В «По любви» встретились непревзойдённые музыканты! Игорь Иванушкин – один из самых востребованных джазовых контрабасистов мира. Андрей Шатуновский – легендарный барабанщик Аллы Пугачёвой, Владимира Кузьмина и группы «Черный кофе». Виктор Смирнов – одарённый пианист, участник коллективов хора Турецкого и Глеба Матвейчука. И, главное – в концертах звучит, сплетаясь в неповторимый микс с поэзией Марины, фантастический голос уникального Алексея Геращенко – джазового вокалиста, саксофониста, «русского Рэя Чарльза» и победителя шоу «Один в один» на телеканале Россия.

Марина Лисовец – автор проекта, актриса театра и кино, поэт. Трижды номинант и победитель первой Всероссийской «Премии на лучшую аудиокнигу» в номинации «Лучшая женская озвучка», один из самых узнаваемых и востребованных голосов современных медиа – телеканалы и сотни аудиокниг, голливудские актрисы, героини культовых игр и мультфильмов, фильм «Коллектор»… Летом 2019 года вышел дебютный сборник ее стихов разных лет «Седьмое чувство». В Рождество 2021 года в соавторстве с композитором Талем Бабицким издан первый полноформатный альбом стихов Марины «Чувство Снега», озвученный автором.

Алексей Геращенко – саксофонист и джазовый певец, мультиинструменталист, участник многих российских и международных конкурсов и фестивалей, участник проекта «Первого канала» «Голос» и проекта «Один в один» на телеканале «Россия», «русский Рэй Чарльз». Победитель фестиваля «РЖД зажигает звёзды», Алексей выступает в составе группы «Moscow Gospel Team» и со своим сольным проектом «GerAlex Band». За плечами постоянного участника джазовых джемов в ведущих клубах Москвы выступления с такими звёздами, как Монсеррат Кабалье, Леонид Агутин, Алексей Чумаков, Баста.

Стихи Марины Лисовец – талантливые, дающие ответы на множество вопросов, отзывающиеся в сердце каждого. Шоумен Максим Леонидов назвал их чувственными и самобытными, актер Анатолий Белый считает их «переводом с божественного на человеческий», а директор издательства РОСМЭН Борис Кузнецов окрестил Марину «душой современной поэзии». Зрители по достоинству назвали поэтические концерты Марины «изысканной, стильной, дорогой жемчужиной» в ожерелье московской афиши!

Этим вечером на сцену поднимутся: Марина Лисовец – поэт, актриса, художественное слово; Алексей Геращенко – джазовый вокалист, саксофонист; Игорь Иванушкин – бас; Андрей Шатуновский – барабаны и Виктор Смирнов – фортепиано. По завершению концерта гостей ждёт автограф-сессия, книги и диски!

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