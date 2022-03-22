В Государственном Историческом музее представлена выставка «Константин Богаевский. Крымская мистерия»

Константин Богаевский (1872-1943) — художник Крыма. Там, в Феодосии, он родился, там же, в 1943 году, погиб под бомбежкой. Его творчество вместило как эпоху Серебряного века, так и великие стройки 30-х годов прошлого века, графические циклы, иллюстрации к стихам друга Максимилиана Волошина.
Экспозиция включает работы из 22 музеев и архивов не только Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма, но и других городов России — Вологды, Воронежа, Казани, Кирова, Краснодара, Рязани, Самары.
Большую часть жизни Константин Богаевский прожил в Крыму, любуясь и изучая его природу, памятники культуры, археологию. Он учился живописи у Адольфа Фесслера, ученика Ивана Айвазовского. Позже путь Богаевского-художника продолжился в Петербургской академии художеств у Архипа Куинджи. Была в его жизни и заграница — поездки по Италии, Германии, Греции. Многие картины Богаевского напоминают сказочный блистающий мир, залитый лучами солнца.
Константин Богаевский менялся с веком, с течением времен и эпох. Виды городской гавани Феодосии сменили шахты Донбасса, Азовсталь, нефтяные промыслы Баку. Но и в них он остался художником, а в его творческой биографии появился индустриальный пейзаж.
Серьезное увлечение археологией помогло в работе для Крымской секции по охране памятников старины и искусства. Алушта, Судак, Бахчисарай, Восточное крымское побережье стали местами его исследования, работы, запечатленные на бумаге.
Выставка продлится до 13 мая 2022 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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