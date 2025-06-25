Арт-токены картины современного художника принесли инвесторам 60% прибыли

На абстрактной картине художница изобразила женщину на коне. Холст 230х200 см, акрил, 2024 год. А 14 февраля 2025 года Т-Инвестиции, Атомайз и Sistema Gallery запустили арт-токены на четыре произведения современного искусства. Одно из них уже продано — картина Даши Мальцевой Horsewoman. Инвесторы получили 60% годовых. Об этом рассказал генеральный директор Атомайз Алексей Илясов на Т-Дворе в Санкт-Петербурге.

Арт-токены дают инвесторам цифровые права на доход от продажи картин современных художников. Это направление инвестиционных инструментов на базе технологии блокчейн, которое позволяет диверсифицировать портфель и инвестировать не только в ценные бумаги. Верхний предел доходности по арт-токенам не ограничен, а нижний — зафиксирован. Даже если картины не будут проданы, эмитент Sistema Gallery вернет инвесторам вложенные деньги с доходностью 15% годовых.