В музее Эрарта открылась выставка Эрарта Премия — 2026

В Большом зале Эрарты проходит выставка соискателей Премии: состав участников из 40 художников был сформирован музеем на основании открытого приема заявок. Эрарта Премия — единственная в истории художественная премия, которая присуждается по результатам зрительского голосования, а не по решению узкого совета экспертов. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптуры, фотографии, инсталляции и произведения других направлений современного искусства.

В этом году Эрарта Премия проходит уже в четвертый раз. Впервые музей представил проект в 2023-м, и с тех пор он стал ярким событием в культурной жизни Санкт-Петербурга и в российском современном искусстве в целом. Благодаря отклику непосредственных участников — художников и зрителей — Эрарта Премия продолжает свою историю. Размер вознаграждения увеличивался по мере развития проекта: в 2026 году общий призовой фонд для авторов составит 3,5 миллиона рублей. Он будет распределен между 40 соискателями в соответствии с результатами двух туров зрительского голосования.

Первый тур голосования уже начался. По его результатам будет сформирован список из 10 лауреатов, работы которых пройдут во второй тур. Каждый голос очень важен для автора: именно ваша поддержка может помочь ему занять более высокую позицию, увеличить размер денежного вознаграждения и побороться за гран-при в размере 500 000 рублей.

Итоги Эрарта Премии — 2026 будут подведены 4 июня на финисаже проекта.