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ДомойСанкт-ПетербургВ музее Эрарта открылась фотовыставка Ромы Зверя

В музее Эрарта открылась фотовыставка Ромы Зверя

editor
By editor
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рома зверь - привиделось - музей эрарта

В петербургском музее современного искусства Эрарта открылась выставка фотографий лидера группы «Звери». В экспозицию под названием «Привиделось» вошли около 70 работ Ромы Зверя, с которыми зрителям будет предложено «сыграть в прятки».

«Привиделось» — вторая персональная выставка Ромы в музее Эрарта: впервые зрители познакомились с новой гранью таланта музыканта в 2017 году на экспозиции «Моменты», где были представлены снимки, накопленные за 7 лет путешествий по более чем 150 городам мира. Концепция прошедшей выставки делила экспозицию на три смысловых блока: в первом были представлены аналоговые фотографии, во втором — цифровые, а в третьем блоке были собраны снимки, сделанные на мобильный телефон.

Выставка 2025 года вновь посвящена любимой теме Ромы — путешествиям. По его мнению, путешествие — это наблюдение за картиной мира, присутствие в застывшем моменте. Однако в этот раз он решил пойти дальше и специально для новой экспозиции в музее Эрарта «освежил» свои работы, чтобы придать им новый, иронический смысл. На помощь в этом пришло некое существо, которое органично «вписывается» в зафиксированный момент.

«Почему привидение? Это такой персонаж, который одновременно и существует, и нет. Может, это мой автопортрет. Ведь себя сложно оставить и даже представить на подобных фотографиях. А здесь немного поэтическая история: привидение — это некая отметка: я видел ситуацию своими глазами. Но прошу, не ищите глубокого смысла в этих работах. Я скорее хочу, чтобы зритель поиграл со мной в прятки», — комментирует свою идею Роман.

Не всякий снимок отвечал концепции новой выставки, а потому автору пришлось долго и вдумчиво отбирать работы, в сюжеты которых можно было «внедрить» персонажа таким образом, чтобы он смог взаимодействовать с людьми и архитектурой. В общей сложности Рома отсмотрел порядка 200 работ, и около 70 из них войдут в масштабную экспозицию в музее Эрарта. Артист уточняет: ранее эти фотографии не были представлены публике. Сюрприз ждет не только посетителей выставки «Привиделось», но и его близких: даже дочки Ромы Зверя не видели итог. Важно и то, что персонаж добавлен на снимки с помощью искусственного интеллекта: «Если появляется новая технология, почему бы ее не использовать? Прогресс расширяет горизонты и возможности: сейчас работа с фотографией превратилась в веселое развлечение, доступное прямо с телефона». Тем не менее процесс не стал менее трудоемким, ведь с нейросетью еще нужно уметь договориться, подружить ее со своим видением, перепробовав сотни вариантов. К слову, Рома отмечает, что не каждый раз эти попытки оканчиваются успехом: «Когда я только начинал «рисовать» на фотографиях, не всегда все проходило гладко: удавалась примерно одна из десяти работ. Думаю, таких картинок забавных в перспективе хватит на отдельную выставку!»

Помимо музыки и путешествий Рома Зверь увлекается искусством, книгами, серфингом и, конечно, фотографией. Отметим, что он является единственным музыкантом из России, получившим приз Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. Экспозиция «Привиделось» продолжит открывать зрителям лидера группы «Звери» с новой стороны.

рома зверь - привиделось - музей эрарта

рома зверь - привиделось - музей эрарта

рома зверь - привиделось - музей эрарта

рома зверь - привиделось - музей эрарта

рома зверь - привиделось - музей эрарта

Фото © Рома Зверь / Предоставленны пресс-службой Музея современного искусства Эрарта

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