Артистка Анна Якубук выпустила новый трек «Вдвоём»

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У Егора Шипа новая девушка?

Артистка Анна Якубук, которой приписывали роман с Егором Шипом, выпустила новый трек «Вдвоём», поклонники ребят считают что песня про пару «Егор и Аня». А на обложке трека «Алиби» Егора Шипа, изображена девушка похожая на Анну… Так же, в других социальных сетях у Ани мелькают букеты от неизвестных отправителей и подарки. А под одним из постов Анны, Егор Шип оставил комментарий с оценкой внешности девушки «Неплохо», на который она ответила «Влюбляюсь». 

Как считаете новый трек артистки «Вдвоём» посвящён их отношениям с Егором Шипом, или это все просто совпадения?

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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