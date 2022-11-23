Стартовал новый проект о природе «7 чудес России с Лялей Алексаковой»!

Туризм это перспективная отрасль для России, и сравнительно недавно стали увеличивать ее потенциал. С нашими необьемными территориями, которые населяют десятки культур, тысячи исторических мест - Россия просто обязана стать одной из любимых стран для путешественников.

Владимир Путин обозначил, что развитие туризма подтолкнут к развитию ещё около 50 смежных отраслей, открывая хорошие перспективы как для малого бизнеса, так и для созданию рабочих мест. На основе этой перспективы в 2021 году правительство России утвердило госпрограмму «Развитие туризма», которая будет активно реализовываться до 2030 года.

А это означает, что туризм от государства получит колоссальную поддержку и зеленый свет на развитие. В рамках этой программы, люди стали реализовывать грандиозные проекты, уже с 2020 года, одним из которых и стал «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой».

Певица Ляля Алексакова собрала команду более чем из двадцати человек, не просто профессионалов, а патриотов. Которые присоединились к проекту по развитию туризма в нашей стране. Каждый из них с любовью к нашему региону и стране, делает потрясающие сюжеты, которые показывают красоты нашей природы. Зритель может посмотреть на величественные горы с высоты птичьего полёта с помощью съёмок с квадрокоптера. Сюжеты о природе и территории России – бесконечны и разнообразны, как и сама природа. Горы Кодара, Озеро Эльтон в Волгоградской области, Авача на Камчатке, Итуруп в Сахалинской области – красоты России можно перечислять бесконечно!

Не каждый житель нашей страны знает, что отдыхать можно поехать в другой регион России и получить незабываемые впечатления. Для этого создан проект «7 чудес России с Лялей Алексаковой», чтобы рассказать людям как можно больше о туристических маршрутах, о животных России, об эндемиках и уникальных растениях. Ляля: «Мы много путешествуем и общаемся с разными людьми, из разных регионов. Я с уверенностью могу сказать, что за пределами, к примеру, Приморского края, мало, кто слышал об Амурском Бархате или о лиане Киш-миш. Я хотела бы создать серию материалов научно-познавательного характера о природе России».

Команда проекта «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой»

Миша Комаров – аранжировщик проекта: «Материал о Забайкальском крае похож на чудо – сказку. Приятно смотреть. Я считаю, что такие клипы должны смотреть на нас с экранов телевизоров. Гордость испытываешь за страну, когда видишь, в какой красивой стране мы живем».

Андрей Михайлов – фотограф проекта: «Всё, что мы создаем – мы делаем это от души. Я являюсь режиссером всех видео проекта и фотографом, и с уверенностью могу сказать, что потенциал красот и природы нашей страны очень скромно раскрыт. Путешествуйте чаще и больше, вы всегда будете находить что-то новое». Основные участники проекта: Ляля Алексакова - создатель и ведущая проекта, вместе с аранжировщиком Мишей Комаровым с помощью песен и композиций погружают жителей России и гостей-путешественников, в атмосферу и культуру мест, о которых они рассказывают. Фотограф и видеооператор проекта Андрей Михайлов, наполняет сюжеты потрясающими кадрами, которые дают зрителю из любой точки земли прикоснуться и увидеть потрясающую игру природных красок и мест. Андрей Михайлов ловит удивительные кадры, и знакомит через объектив камеры с местными обитателями природы.

Концепция проекта, который шел весь 2020 год «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой» состояла в том, чтоб популяризировать с помощью сюжетов и музыки регионы. Воспевать красоты края, и ознакомить как можно больше людей из разных уголков страны с местными достопримечательностями. Команда выезжая на место, делала репортаж в творческом формате, снимки и сюжеты. В релизах, которые напечатаны в СМИ разных регионов от Москвы до Камчатки, подробно описывалось как и в какое время года , более удобно составить план своего путешествия. Команда создала формат, в котором люди могут комфортно путешествовать, познавая край. Получив отклик и миллионные просмотры в социальных сетях: одноклассники, и ВКонтакте; команда, расширив локацию создала новый проект « 7 чудес Дальнего Востока с Лялей Алексаковой», который тоже получил большой отклик от жителей страны.

Ляля Алексакова является амбассадором ОСИГ в Приморском крае, и недавно представила новый проект «7 чудес России с Лялей Алексаковой». Теперь команда по концепции проекта посетит разные уголки нашей страны. Находя в каждом 7 уникальных природных чудес, о которых они будут рассказывать в релизах на страницах прессы и в социальных сетях. Также каждому региону будет посвящён клип или песня, которые станут визитной карточкой и гордостью, для каждого жителя этого региона. По мотивам красот в Забайкальском крае команда сняла клип к песне «Кто-то рядом», в котором запечатлены красоты Кодара, Чарских песков и Даурский заповедник. Он покорил пользователей социальных сетей, и набрал миллионные просмотры. Но на этом работа не останавливается, дальше на протяжении года команда делая релизы в СМИ по всей России, делится сделанными репортажами-популяризируя регион за регионом, и показывая привлекательные стороны каждого из них.

Образ Ляли в проекте олицетворяет голос природы, которая напоминает насколько она уникальна и хрупка. Популяризация туризма, вдохновение на путешествия и бережное отношение к природе, этот посыл вкладывает команда в своё творчество.

Этой статьей мы открываем цикл статей о природе России. Следите за нашими новостями о красотах страны и до встречи на страницах проекта «7 чудес России с Лялей Алексаковой».

Элеонора ИГНАТОВА,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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