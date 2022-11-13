Максим Завидия презентовал ремейк «Моя Ми»

4 ноября на столичной концертной площадке Максим Завидия презентовал новый сингл «Моя Ми». Композиция является кавер-версией хита группы «Динамит», которому в этом году исполнилось 20 лет.

Максим справедливо назвал мероприятие «вечером премьер», ведь сразу несколько композиций он исполнял впервые. Среди них такие треки как «Кто мы?» и «Я чужой», но главным хитом вечера стала, конечно, новая версия песни «Моя Ми».

«Я очень рад, что Илья Зудин из группы «Динамит» одобрил эту песню. Он сказал: «Макс, мне нравится, супер — выпускай». И сегодня мы официально выпустили этот трек, он уже доступен на всех цифровых площадках. Я надеюсь, что песня по-новому затронет моих слушателей», — рассказал Максим гостям.

Композиция наверняка придётся по вкусу как заставшим популярность группы «Динамит» в 2000-х, так и более юным слушателям. Благодаря яркой индивидуальности Максима, хорошо знакомый мотив заиграл новыми красками и зазвучал абсолютно по-другому.

«Мы взяли такой спокойный тон творчества, потому что оригинальная песня — она такая больше в стиле диско, развлекательная. Собственно, она отражала дух того времени. Я думаю, что мы взяли немножко депрессивненько, но в принципе, она отражает дух нашего времени», – рассказал Алексей Стрельцов о создании версии трека.

Кроме того, артист порадовал гостей исполнением уже ставших хитами треков «Именно та» и «Чёрная роза».

После этого собравшихся ждал сюрприз — музыкальное видео на песню «Моя Ми». Съемки прошли лишь на одной локации на Мальдивах, но этого оказалось достаточно для создания яркого и красивого видео. Клип подарил всем немного солнца и тепла, которых в столице так сейчас не хватает.

Но на этом сюрпризы не закончились. Под конец выступления Максим презентовал и ремикс на песню «Моя Ми» от Nik Forestino & Dj Sasha Born. Эта версия также прозвучала бесподобно и была приятным завершением вечера, подарившего гостям массу положительных эмоций.

Ведущим вечера выступил певец Рома Неваш. Поддержать Максима на презентации пришли также Надежда Гуськова, Нина Фокина, Максим Кобзов, Сергей Эфрон, Liza Diez, Алексей Стрельцов, Юлия Плаксина, Ирина Маирко, Максим Заяц, NJonh, Анири и многие другие.

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