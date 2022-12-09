ARTSTORY открывает необычный проект «Евгений Родионов. Чудолесье»

В галерее ARTSTORY открывается необычный проект «Евгений Родионов. Чудолесье». Ведь именно в канун Нового года всегда случаются какие-то чудеса, которые мы все ждем, даже если это и всяческая небывальщина, как, например, у вологодского художника Евгения Родионова.

Евгений Родионов. Рыбу-землеройку мы ловим на зефир

Евгений Родионов. Идите на свет

Корни его искусства нетрудно найти и в русской народной картинке, и в средневековой миниатюре, и в комиксе, и в плакате, а кто-то найдет их даже в учебнике по биологии. За внешней, более понятной, стороной скрываются куда более сложные и даже загадочные содержание и смысл.

Направление, в котором работает художник, сам он определяет как «родионовская живопись» и называет себя «художником-повествователем». В галерее ARTSTORY любят рассказывать совершенно разные истории. А здесь и сами работы – это истории, притчи, а иногда и вполне жизненные анекдоты. Только вот реальность всего происходящего в рассказанных сюжетах скорее из «параллельной», не нашей действительности. «Мир обитания персонажей моих картин – это таинственный чудолес, я его называю еще заповедником. Здесь привычные человеку правила и законы работают каким-то особым образом, подчиняясь своим же великим, я уверен, целям. Пытаюсь во все вникнуть и разобраться, мало что получается, но при этом я всякий раз безумно рад и счастлив, когда попадаю в это чудное место!»

Каждая из работ Е. Родионова (а всего будет представлено более 100 произведений), несмотря на кажущуюся наивность и позитив, имеет и своего рода «изнанку», олицетворяющую внутренний мир и переживания художника.

Используя приемы, характерные для наивного искусства, Евгений Родионов изображает альтернативную мифологическую реальность. Сказочная повседневность родионовских сюжетов наиболее близка лубочным картинкам: в декоративной манере художник описывает жизненные истории, происходящие с его героинями-бабулями в «таинственном заповеднике».

Традиционный лубок, берущий свои истоки в народном творчестве, для которого характерна простота техники и изобразительных средств, преобразуется в творчестве художника в своеобразный «псевдолубок», как его называет художник. Он селит персонажей своих картин в некий таинственный заповедник, где все подчинено своим особым правилам. «Как и всякий заповедник, это место закрыто для посещений, и ход жизни протекает в нем так, как нужно, то есть своим самым что ни на есть естественным образом», – так описывает его сам автор. Обитательницы этого причудливого места резко контрастируют с окружающим их пространством: зрителя встречают героини-«бабули», в цветастых платочках, платьях в горошек, на первый взгляд, простодушные и наивные, но каждая со своим особым характером и жизненным багажом.

Родионов придумывает своим работам «говорящие» названия и этим продолжает свое повествование. Вот примеры того, что увидят посетители: «Мы кормили рыбу кашей и поили молоком», «Покажи мне, птица, эту кенгуру», «Диогеновны», «– Рыбу землеройку мы ловим на зефир», «Это, Дуня, на гербарий», «Чтобы громко. Чтобы огого!», «Звезды – они, как мухи», «Грусть-печаль – штука коллективная», «Айда, родимая, бананы собирать», «А мы летом ходим в лыжах против ветра по грибы!», «– Нонче чудо сорняки».

Как в старой компьютерной игре, в «чудолесье» все появляется не сразу, а постепенно, будто сквозь растворяемую и исчезающую тьму неизвестности. «Карта моего заповедника бесконечна… Вас ждут новые открытия и новые разгадки, а, может, наоборот – новые секреты и загадки. Вообще здесь, как только начинаешь чувствовать, что вот-вот уловил смысл сути вещей, тут же происходит какая-нибудь ерундовина, которая все твои представления перевертывает с ног на голову… А эти самые ерундовины и есть часть незримого фундамента, на коем и стоит пока еще неизведанный мною до конца чудный мир».

В течение работы выставки, которая продлится до 4 февраля 2023, посетителям предложат разгадать арт-квест, где они смогут предложить свою трактовку происходящему в Чудолесье.

Евгений Родионов живет и работает в Вологде. Художник – участник многочисленных персональных и групповых выставок. Его работы находятся в частных собраниях и коллекциях в России, США, Австралии, Словакии, Италии, Шотландии, Южной Корее, Германии, Нидерландах, Израиле, Казахстане.

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