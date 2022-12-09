Документальный фильм Марии Волчанской «Почему утро — доброе?» повествует о героической истории и буднях ДГКБ Св. Владимира. Премьерный кинопоказ состоится в рамках рубрики «Меридиан. Киноклуб / ДОК» 15 декабря.

Кинолента знакомит зрителей с удивительными людьми, посвятившими свою жизнь нелегкому делу лечения маленьких пациентов. У героев фильма почти не бывает выходных и нередки бессонные ночи, и всё же их лица светятся счастьем...

В ДГКБ св. Владимира спасают детей уже более 140 лет! Историческая линия фильма позволит увидеть уникальные документы и фотографии, хранящиеся в больнице с конца XIX века. Детскую больницу св. Владимира называют «бабушкой московской педиатрии». Многие врачи работают здесь десятилетиями и уже сами стали живыми легендами.

Любовь к детям, юмор, профессионализм и преданность своему делу — всё это помогает им заслужить доверие маленьких пациентов.

Начало в 19.00.

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