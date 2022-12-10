Выставка «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве» открывается в Государственном музее А.С. Пушкина

В рамках «Года народного искусства и культурного наследия» в залах Государственного музея А.С. Пушкина открыт межмузейный выставочный проект «Пушкинские мотивы в народном и массовом искусстве». Его цель – рассказать о народных промыслах, ставших национальным художественным достоянием страны, и показать их лучшие образцы, объединенные именем поэта. На выставке экспонируются знаменитые на весь мир русские лаки Палеха, Федоскина, Мстеры и Холуя; керамика и фарфор Гжели; хохломская роспись; холмогорская и хотьковская резьба по кости; павловопосадские и троицкие платки; изделия из натурального шелка с ручной росписью; блестящие образцы елецкого кружевоплетения; вышивки торжокских мастериц золотыми и серебряными нитями; богородская деревянная скульптура; дымковская игрушка; работы павловских умельцев по художественной обработке металла; разнообразные елочные украшения клинских стеклодувов. Основанные на культурных традициях, передаваемых из поколения в поколение, эти вещи свидетельствуют о любви мастеров к творчеству Пушкина и интересе к его биографии.

В круг внимания художников вошли все основные жанры пушкинского наследия – и поэмы, и повести, и романы, и драматические произведения, и небольшие лирические вещи. Среди них – «Руслан и Людмила», «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан», «Барышня-крестьянка», «Метель», «Каменный гость», «Русалка», «Бесы» и другие. Пушкинские сказки «О царе Салтане», «О мертвой царевне», «О рыбаке и рыбке», «О золотом петушке», «О попе и работнике его Балде» предоставили мастерам различных народных промыслов огромное количество сюжетов, положенных в основу их композиций.

Многолетняя работа над произведениями Пушкина не могла не поставить перед художниками задачи воссоздать образ самого поэта. На выставке представлены пушкинские портреты, выполненные мастерами Палеха, Федоскина, Мстеры, Холуя, Гжели и других. Одни из них следовали за признанными оригиналами – портретами В.А. Тропинина и О.А. Кипренского. В работах других художников, написанных под впечатлением от стихотворений «У Лукоморья дуб зеленый», «К морю», «Кавказ» и проч., Пушкин фигурировал в качестве действующего лица. Третий вид изображений поэта был навеян биографическими мотивами и непосредственно связан с памятными местами. На этих работах мы видим Пушкина в Москве и Петербурге, в Михайловском и Болдине, на Нижегородской ярмарке, среди русского пейзажа, в скромной обстановке небогатого барского дома.

Пушкинские мотивы органично вошли практически во все направления народного искусства, о чем свидетельствуют экспонаты выставки. Преемственность и устойчивость художественных традиций сочетается в них с поэтической фантазией, открывая богатейший мир чувств и переживаний их авторов. Каждое из этих изделий уникально по своей природе, так как в каждом из них художник оставил частичку себя – своего прочтения пушкинских произведений и своих эмоций, испытываемых им во время изготовления. В рамках данного выставочного проекта экспонируются работы, созданные как известными мастерами, так и юными художниками, которым старшее поколение передает свои навыки и умения, обогащая коллективный опыт своими личными и творческими достижениями.

На выставке используется мультимедийное оборудование, позволяющее дать более подробную информацию об участниках проекта.

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