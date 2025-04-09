Артём Михалков назначен генеральным продюсером 1-2-3 Production

В новой должности Михалков будет отвечать за креативное руководство компанией: от поиска и разработки идей до утверждения сценариев, работы с шоураннерами и контроля за художественной составляющей проектов. Среди его задач — формирование узнаваемого творческого стиля продакшена, отбор амбициозных и коммерчески перспективных проектов, а также развитие партнёрств как внутри экосистемы «Газпром-Медиа Холдинга», так и на внешнем рынке.

Особое внимание будет уделено взаимодействию с платформами (PREMIER, Rutube), телеканалами (ТНТ, ТВ-3, НТВ), дистрибьюторами и международными студиями. В числе приоритетов также — укрепление команды и привлечение новых индустриальных талантов.

«Для меня это большой вызов и огромная ответственность. Я знаю, насколько высокую планку задала команда 1-2-3 за последние годы, и надеюсь не только сохранить этот уровень, но и предложить зрителю новые, сильные истории, которые будут цеплять, вдохновлять и оставаться в памяти», — прокомментировал своё назначение Артём Михалков.

В числе первоочередных задач нового генерального продюсера — развитие полного метра. Компания сделает ставку на масштабные, зрелищные и жанрово разнообразные проекты с высоким зрительским потенциалом: исторические и военные драмы, фэнтези, комедии, экранизации культовых видеоигр. Особое внимание будет уделено продолжению и развитию успешных сериальных франшиз, таких как «Полярный» и «Подслушано в…».

Кинокомпания 1-2-3 Production (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе «Газпром-Медиа Холдинга») основана в июне 2016 года. В портфеле студии — такие проекты, как трилогия «Гоголь», драма «Эпидемия», приключенческий триллер «Игра на выживание» и другие. Продакшен сотрудничает с платформами и телеканалами, включая ТНТ, ТВ-3, PREMIER и другими.