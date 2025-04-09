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Домой366INFO.RUРоссийские актеры озвучат фронтовые письма для новой экспозиции Музея Победы 

Российские актеры озвучат фронтовые письма для новой экспозиции Музея Победы 

editor
By editor
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фронтовые-письма
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы и онлайн-кинотеатр KION от МТС запустили всероссийский проект по сбору писем сыновей и матерей времен Великой Отечественной войны. Исторические послания, написанные в годы войны, станут основой специального видеопроекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала «Солдатская мать». 

Экспертной комиссией будут отобраны письма, которые прозвучат в исполнении известных российских актеров и актрис. Ролик в исполнении артистов станет частью проекта «Голоса Победы» и войдет в новую масштабную экспозицию «Путь к Победе», которая откроется в Музее Победы к 9 Мая.

«В преддверии 80-летия Победы Музей Победы запустил проект «Голоса Победы». Участники проекта озвучивают и присылают «треугольники», сохранившиеся в семейных архивах и музейных собраниях разных регионов. В рамках проекта не просто зазвучат строки писем военных лет, но и словно оживут герои прошлого, давая возможность потомкам лучше узнать и понять чувства советских людей — их мужество и отвагу, неослабевающую надежду и веру в неизбежную победу над врагом», – рассказали в Музее Победы. 

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