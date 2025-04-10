Экологический фокус LIME XV: новые специальные номинации

В юбилейном сезоне Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME впервые открывает две новые специальные номинации, посвященные экологии и заповедным территориям.

Специальные номинации направлены на привлечение внимания к ключевым экологическим проблемам современности и поиску эффективных коммуникационных решений, способных изменить отношение общества к вопросам экологии и сохранения природы. Вовлечение общества в природоохранную деятельность, формирование осознанного потребления, продвижение экологических инициатив – всё это возможно через мощные и креативные рекламные и коммуникационные кампании.

Тематика конкурсных работ в рамках спецноминации «Экология – дело каждого» охватывает широкий круг экологических вопросов: сохранение биоразнообразия, борьба с загрязнением воды, воздуха и почвы, а также популяризация экологичного образа жизни и осознанного потребления.

Спецноминация «Заповедное послание» ориентирована на сохранение и популяризацию особо охраняемых природных территорий России, которые на сегодняшний день охватывают свыше 13% страны. В центре внимания — заповедники, национальные парки и уникальные экосистемы. Участникам предлагается раскрыть красоту дикой природы и подчеркнуть необходимость бережного отношения к ней, показать важность заповедного дела. Важно подчеркнуть, что без сохранения природы и живых экосистем невозможно сохранить здоровье людей, как физическое, так и ментальное. Через социальную рекламу предлагается отразить вклад сотрудников заповедных территорий и волонтеров, а также популяризировать ответственное поведение туристов во время путешествий по заповедным территориям.

Работы принимаются в форматах digital и классической печати, в аудио- и видеоформатах.

Жюри фестиваля, в состав которого войдут ведущие экологи и представители партнерских номинаций, будет оценивать конкурсные работы по нескольким ключевым критериям. Среди них – актуальность, социальная и экологическая значимость выбранной темы, оригинальность концепции и креативный подход к её раскрытию, эмоциональное воздействие на аудиторию, качество исполнения и потенциальная эффективность работы в реальном информационном пространстве. Важно не просто показать проблему, а предложить яркое, запоминающееся и мотивирующее решение, способное изменить восприятие людей и побудить их к действию.

Победители специальных номинаций получат не только престижные награды, но и ценные призы от партнеров.

Международная премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» наградит победителей тремя путевками на море во Всероссийский детский центр «Орленок».

Призами от фонда «Заповедное посольство» станут мастер-майнд от экспертов фонда по «зеленому» медиапродакшну и работе медиа с заповедными территориями, а также показ работы победителя на Всемирном Конгрессе по охране природы в Абу-Даби.

Участие в фестивале – это уникальный шанс заявить о себе на международном уровне, получить признание профессионального сообщества, расширить свои горизонты и внести вклад в решение одной из самых острых проблем нашего времени.