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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ASKERI GALLERY 9 лет!

editor
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стас пьеха и полина аскери
Стас Пьеха и Полина Аскери. Фото © PR-сопровождение мероприятия

В мультикультурном пространстве ASKERI CLUB в атмосфере изысканной торжественности состоялось закрытое мероприятие для самых любимых коллекционеров и партнеров ASKERI GALLERY. Первыми поздравить Полину Аскери пришли Стас Пьеха, посол Королевства Таиланд в РФ Сасиват Вонгсинсават, Ангелина Аскери, Василий Церетели, Юрий Купер, Катя Мухина, Дарья Клюкина, Никита Мазепин, Аврора, Дмитрий Исхаков, Ирина Чайковская, Анастасия Панибратова, Андрей Зайцев, Александр и Марина Добровинские, Игорь Журавлев, Наталия Карпова, Борис Уборевич-Боровский, Наталья Белоногова и многие другие.

Главным событием вечера стала презентация совместного проекта ASKERI GALLERY и компании PETRA. Арт-проект «Город в скале» представляет собой произведения художников Ксении Сандеско и Павла Киселева, написанные на натуральном мраморе. Коллаборация посвящена неразрывной связи искусства с архитектурой и урбанистикой, формированию пространства как аккумулятора и глобального хранилища культурных и исторических ценностей. Арт-объекты будут представлены широкой публике на предстоящей ярмарке искусства АРТ МОСКВА, а гости Ужина стали первыми, кто увидел эксклюзивный анонс проекта. Помимо этого, компания PETRA подготовила для гостей вечера уникальную брендзону, представив редкий вид кварцита, схожий по рисунку с галактикой.

Специально для Ужина Коллекционеров Кофемания Kinki – один из самых стильных, актуальных и востребованных японских ресторанов в Москве – подготовили авторское меню, созданное лично шеф-поваром ресторана Алексеем Цоем. Гости насладились авторскими блюдами из рыбы и морепродуктов: на закуску им были предложены ролл с гребешками и трюфелем, салат с тунцом татаки и понзу, а также гёдза с крабом. В качестве основного блюда – брискет с молодым картофелем и цицматом. А на десерт – изящный ягодный тарт от кондитерского ателье премиум класса Cake Buro. Кондитерский шедевр был создан специально в честь девятилетия ASKERI GALLERY. Каждое блюдо Ужина сопровождали коктейли от Francois De Martignac, созданные на основе французского коньяка. Легкие дубовые и фруктовые ноты в каждом глотке подчеркивали изысканность подаваемых блюд, добавляя Ужину атмосферу утонченности. Главным акцентом, подчеркивающим природную поэзию весны, стало оформление пространства от креативной дизайн-студии ALANIA. Основным элементом декора были ветви мимозы — воздушные, сияющие, наполненные солнечным светом. Они мягко пронизывали архитектуру зала, спускаясь с потолка в виде парящих инсталляций. Каждый гость Ужина Коллекционеров получил подарок от HELEO4 – уникального российского проекта, основу которого составляют профессиональные косметологические процедуры и инновационные уходовые средства.

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