Названы 39 претендентов на статус «Культурной столицы 2027 года»

Старт общенационального конкурса «Культурная столица 2027 года» был дан 15 апреля 2025 года в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Событие в очередной раз подчеркнуло важность развития регионов страны через культуру и инновации. Модератором дискуссии стал Роман Миронов.

Заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский открыл пресс-конференцию небольшой исторической справкой о предшественнике нынешнего конкурса – «Культурной столице Поволжья», проводившейся в 2000-х при поддержке Сергея Кириенко. Он отметил, что федеральный масштаб конкурсу «Культурная столица» очень к лицу.

— В России нет культурных провинций, каждый регион обладает мощнейшим потенциалом. А задача конкурса — этот потенциал раскрыть и вывести на федеральный уровень, — подчеркнул спикер. – Сегодня мы даём старт новой культурной гонке!

Депутат Государственной думы ФС РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков объявил, что в этом году установлен рекорд по количеству участников конкурса – 39 регионов России заявили о своем желании бороться за статус культурной столицы 2027 года. В числе городов – Архангельск, Астрахань, Великий Новгород, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гатчина, Донецк, Казань, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Кызыл, Луганск, Махачкала, Нальчик, Новосибирск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Рязань, Саратов, Симферополь, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Сыктывкар, Томск, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Южно-Сахалинск. Все города-участники по правилам конкурса являются административными центрами своих регионов, либо имеют население свыше 200 тыс. человек.

О запуске «Народного голосования» рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

— Буквально одним нажатием кнопки мы только что открыли голосование на платформе «Госуслуги». Голосовать могут все пользователи с подтвержденной учетной записью, — отметил он. – В 2024 году в «Народном голосовании» приняли участие 728 тысяч россиян, так что в 2025-м мы хотели бы побить этот рекорд.

Важно, что на «Госуслугах» проводятся абсолютно все этапы конкурса — от регистрации городов-участников до выбора победителей. Система гарантирует честность голосования, а также прозрачность решений, принимаемых экспертами.

— Мы создаём конкурс, в котором нет выходных. В культуре всегда праздник, — добавил Николай Новичков.

С докладами о своих культурных программах выступили представители Культурных столиц 2025 и 2026 годов – Грозного и Омска.

Заместитель председателя парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев поразил присутствующих масштабом планирования:

— Более 200 мероприятий — от фестивалей и театральных постановок до выставок и музыкальных форумов — обязательно пройдут до конца 2025 года. Мы не просто восстанавливаем здания, мы восстанавливаем культурную память!

Заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник в ответ пошутил, что Омск обязательно побьет рекорд Грозного:

– Ждите 201 мероприятие минимум! Мы вошли во вкус и готовимся основательно, будут даже такие необычные мероприятия как фестивали муралов, воздушных шаров.

Итоги встречи подвел директор фонда «Культурная столица», кандидат экономических наук Александр Протасевич:

— Не бывает бывших культурных столиц. Каждый город, однажды получивший этот статус, не может не продолжать свое развитие, — отметил он. – В то же время каждый россиянин способен помочь своим любимым городам получить этот статус, приняв участие в «Народном голосовании» на портале «Госуслуги».

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» организован Фондом развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и содействии Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Правительства Москвы.