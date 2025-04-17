Генеральный директор Музея Победы выразил соболезнования родным и близким ветерана

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник выражает соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, председателя Московского комитета ветеранов войны, почетного гражданина Москвы Ивана Андреевича Слухая. Ветеран скончался на 101-м году жизни.

«Мы глубоко скорбим вместе с его близкими и родными. Большой друг Музея Победы, бессменный член нашего Общественного совета, Иван Андреевич был одним из тех людей, благодаря усилиям которых музей преобразился. Он активно участвовал в создании масштабной экспозиции «Подвиг Народа» в главном здании, а также памятника Советскому солдату в нашем Ржевском филиале.

Вдумчивый, эрудированный, человек неординарного мышления, настоящий государственный деятель, Иван Андреевич проводил много времени в Музее Победы — общался с молодежью, читал лекции и участвовал в мероприятиях. Его воспоминания о Великой Отечественной войне, затаив дыхание, слушали не только школьники и студенты. Общаться с ним считали за честь деятели культуры, ученые, политики. Память об Иване Андреевиче всегда будет жить в наших сердцах», — сказал генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Иван Слухай (5 декабря 1924 — 16 апреля 2025) в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в городе Уральске был направлен под Сталинград — на защиту Волжской твердыни в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай. При форсировании Днепра получил множественное осколочное ранение от разрыва вражеской гранаты, но покинул поле боя, лишь дождавшись подкрепления. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии.

За безупречную службу Родине Иван Андреевич Слухай награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.

В 2016 году по представлению мэра Москвы Сергея Собянина решением Московской городской думы Ивану Андреевичу Слухаю было присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы».