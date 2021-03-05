ASKERI GALLERY открывает 2021 год выставкой художника из Южной Кореи

ASKERI GALLERY впервые в России представляет персональную выставку всемирно известного корейского художника Кван Йонг Чана. Экспозиция открыта с 5 марта по 5 апреля 2021 году и приурочена к юбилею галереи, которая в этом году отмечает свое пятилетие. ASKERI GALLERY представит одну из самых ярких и узнаваемых серий работ Кван ЙонгЧана – AGGREGATIONS. В нее вошли объекты, созданные в уникальной авторской технике, состоящие из множества небольших треугольников, завернутых в шелковичную бумагу, окрашенную чаем или пигментом. Произведения Кван Йонг Чана находятся втаких собраниях, как Музей Виктории и Альберта, Лондон, Фонд Рокфеллера и Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк; Филадельфийское общество, Пенсильвания, США, Национальный музей современного искусства и Сеульский музей искусств, Южная Корея.
«В 2021 году наша галерея отмечает свой первый юбилей. Нам исполняется 5 лет. Оглядываясь назад, мне кажется, что мы прошли длинный путь, участвуя в международных ярмарках по всему миру, открыв более 50 выставок, организуя благотворительные акции. Каждый из проектов был ярким и незабываемым. Мы стали активными участниками культурной политики, представляя российских художников за рубежом и международных звезд в России. Однако, заглядывая вперед, я понимаю, сколько интересных событий ждет ASKERI GALLERY в будущем. Первой выставкой юбилейного года станет показ произведений южнокорейского художника Кван Йонг Чана, которую мы рассматриваем как шаг на пути к большому проекту этого же автора в Московском музее современного искусства MMOMA», — сказала Полина Аскери, владелица ASKERI GALLERY. В своих произведениях Кван Йонг Чан пытается разгадать коды и символы, которыми наделена наша жизнь.
«В моих объектах треугольные детали, завернутые в шелковичную бумагу, являются носителями информации или ячейками жизни, которые существуют в пространстве художественного произведения, символизируя отдельные социальные и исторические события. Соединяя маленькие частицы одну сдругой, закрепляя их на двумерной поверхности, я показываю, как базовые единицы информации создают гармонию и конфликт», —говорит художник.й
В экспозицию вошло около 10 масштабных объектов Кван Йонг Чана, созданных из «фирменных» бумажных треугольников. Эта форма отсылает к детскому воспоминанию Кван Йонг Чана о том, как хранились лекарственные травы в кабинете местного врача: похожие свертки свисали с потолка. На кулечках были написаны рецепты, прочесть которые могли далеко не все. Каждое лекарство действовало на людей по-разному: что-то было спасением, а что-то смертельным ядом. Важной составляющей являлись подписи, которые надо было прочесть, чтобы продать лекарство.
Представленные в экспозиции произведения Кван Йонг Чана напоминают композиции из «свертков» лекарственных трав, каждый из которых является определенным источником информации. При ближайшем рассмотрении треугольники и списаны корейскими и китайскими иероглифами из старых документов и записей. Все они становятся хрупкими хранилищами информации, текст на которых зачастую неимеет никакого отношения к медицине. Кван Йонг Чан использует бумагу, на которой зафиксированы бухгалтерские отчеты, личные пометки и даже любовные записки, тексты из книг —все, что связано с яркими ощущениями и чувствамилюдей. Кван Йонг Чан играет сословами, создавая из них оригинальные высказывания.Например, в одной из работ художник находит новые смыслы, соединяя географические названия с фразами из «Аналектов Конфуция»и фрагментами любовных посланий.
Произведения Кван Йонг Чана —это метафоры сомножеством трактовок и значений: свертки, в которых хранятся травы, способные спасти жизни; вихри эмоций и воспоминаний; жизнь, запечатленная на бумаге и собранная в одну прекрасную композицию; большие высказывания, состоящие из обрывков фраз; потрясающие, объемные, яркие и глубокие AGGREGATIONS (агрегации, объединения, конгломераты), которые могут рассказать нам о нас, возможно, даже больше, чем мы сами.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.