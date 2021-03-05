ASKERI GALLERY открывает 2021 год выставкой художника из Южной Кореи

ASKERI GALLERY впер­вые в Рос­сии пред­став­ля­ет пер­со­наль­ную выстав­ку все­мир­но извест­но­го корей­ско­го худож­ни­ка Кван Йонг Чана. Экс­по­зи­ция откры­та с 5 мар­та по 5 апре­ля 2021 году и при­уро­че­на к юби­лею гале­реи, кото­рая в этом году отме­ча­ет свое пяти­ле­тие. ASKERI GALLERY пред­ста­вит одну из самых ярких и узна­ва­е­мых серий работ Кван Йонг­Ча­на – AGGREGATIONS. В нее вошли объ­ек­ты, создан­ные в уни­каль­ной автор­ской тех­ни­ке, состо­я­щие из мно­же­ства неболь­ших тре­уголь­ни­ков, завер­ну­тых в шел­ко­вич­ную бума­гу, окра­шен­ную чаем или пиг­мен­том. Про­из­ве­де­ния Кван Йонг Чана нахо­дят­ся вта­ких собра­ни­ях, как Музей Вик­то­рии и Аль­бер­та, Лон­дон, Фонд Рок­фел­ле­ра и Орга­ни­за­ция Объ­еди­нен­ных Наций, Нью-Йорк; Фила­дель­фий­ское обще­ство, Пен­силь­ва­ния, США, Наци­о­наль­ный музей совре­мен­но­го искус­ства и Сеуль­ский музей искусств, Южная Корея.

«В 2021 году наша гале­рея отме­ча­ет свой пер­вый юби­лей. Нам испол­ня­ет­ся 5 лет. Огля­ды­ва­ясь назад, мне кажет­ся, что мы про­шли длин­ный путь, участ­вуя в меж­ду­на­род­ных ярмар­ках по все­му миру, открыв более 50 выста­вок, орга­ни­зуя бла­го­тво­ри­тель­ные акции. Каж­дый из про­ек­тов был ярким и неза­бы­ва­е­мым. Мы ста­ли актив­ны­ми участ­ни­ка­ми куль­тур­ной поли­ти­ки, пред­став­ляя рос­сий­ских худож­ни­ков за рубе­жом и меж­ду­на­род­ных звезд в Рос­сии. Одна­ко, загля­ды­вая впе­ред, я пони­маю, сколь­ко инте­рес­ных собы­тий ждет ASKERI GALLERY в буду­щем. Пер­вой выстав­кой юби­лей­но­го года ста­нет показ про­из­ве­де­ний южно­ко­рей­ско­го худож­ни­ка Кван Йонг Чана, кото­рую мы рас­смат­ри­ва­ем как шаг на пути к боль­шо­му про­ек­ту это­го же авто­ра в Мос­ков­ском музее совре­мен­но­го искус­ства MMOMA», — ска­за­ла Поли­на Аске­ри, вла­де­ли­ца ASKERI GALLERY. В сво­их про­из­ве­де­ни­ях Кван Йонг Чан пыта­ет­ся раз­га­дать коды и сим­во­лы, кото­ры­ми наде­ле­на наша жизнь.

«В моих объ­ек­тах тре­уголь­ные дета­ли, завер­ну­тые в шел­ко­вич­ную бума­гу, явля­ют­ся носи­те­ля­ми инфор­ма­ции или ячей­ка­ми жиз­ни, кото­рые суще­ству­ют в про­стран­стве худо­же­ствен­но­го про­из­ве­де­ния, сим­во­ли­зи­руя отдель­ные соци­аль­ные и исто­ри­че­ские собы­тия. Соеди­няя малень­кие части­цы одну сдру­гой, закреп­ляя их на дву­мер­ной поверх­но­сти, я пока­зы­ваю, как базо­вые еди­ни­цы инфор­ма­ции созда­ют гар­мо­нию и кон­фликт», —гово­рит художник.й

В экс­по­зи­цию вошло око­ло 10 мас­штаб­ных объ­ек­тов Кван Йонг Чана, создан­ных из «фир­мен­ных» бумаж­ных тре­уголь­ни­ков. Эта фор­ма отсы­ла­ет к дет­ско­му вос­по­ми­на­нию Кван Йонг Чана о том, как хра­ни­лись лекар­ствен­ные тра­вы в каби­не­те мест­но­го вра­ча: похо­жие сверт­ки сви­са­ли с потол­ка. На кулеч­ках были напи­са­ны рецеп­ты, про­честь кото­рые мог­ли дале­ко не все. Каж­дое лекар­ство дей­ство­ва­ло на людей по-раз­но­му: что-то было спа­се­ни­ем, а что-то смер­тель­ным ядом. Важ­ной состав­ля­ю­щей явля­лись под­пи­си, кото­рые надо было про­честь, что­бы про­дать лекарство.

Пред­став­лен­ные в экс­по­зи­ции про­из­ве­де­ния Кван Йонг Чана напо­ми­на­ют ком­по­зи­ции из «сверт­ков» лекар­ствен­ных трав, каж­дый из кото­рых явля­ет­ся опре­де­лен­ным источ­ни­ком инфор­ма­ции. При бли­жай­шем рас­смот­ре­нии тре­уголь­ни­ки и спи­са­ны корей­ски­ми и китай­ски­ми иеро­гли­фа­ми из ста­рых доку­мен­тов и запи­сей. Все они ста­но­вят­ся хруп­ки­ми хра­ни­ли­ща­ми инфор­ма­ции, текст на кото­рых зача­стую неиме­ет ника­ко­го отно­ше­ния к меди­цине. Кван Йонг Чан исполь­зу­ет бума­гу, на кото­рой зафик­си­ро­ва­ны бух­гал­тер­ские отче­ты, лич­ные помет­ки и даже любов­ные запис­ки, тек­сты из книг —все, что свя­за­но с ярки­ми ощу­ще­ни­я­ми и чув­ства­ми­лю­дей. Кван Йонг Чан игра­ет сосло­ва­ми, созда­вая из них ори­ги­наль­ные высказывания.Например, в одной из работ худож­ник нахо­дит новые смыс­лы, соеди­няя гео­гра­фи­че­ские назва­ния с фра­за­ми из «Ана­лек­тов Конфуция»и фраг­мен­та­ми любов­ных посланий.

Про­из­ве­де­ния Кван Йонг Чана —это мета­фо­ры сомно­же­ством трак­то­вок и зна­че­ний: сверт­ки, в кото­рых хра­нят­ся тра­вы, спо­соб­ные спа­сти жиз­ни; вих­ри эмо­ций и вос­по­ми­на­ний; жизнь, запе­чат­лен­ная на бума­ге и собран­ная в одну пре­крас­ную ком­по­зи­цию; боль­шие выска­зы­ва­ния, состо­я­щие из обрыв­ков фраз; потря­са­ю­щие, объ­ем­ные, яркие и глу­бо­кие AGGREGATIONS (агре­га­ции, объ­еди­не­ния, кон­гло­ме­ра­ты), кото­рые могут рас­ска­зать нам о нас, воз­мож­но, даже боль­ше, чем мы сами.

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